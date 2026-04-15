25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı

Edirne'de düzenlenen 25. Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı'nın açılışında, bölgedeki tarım aletleri ve teknolojisinin gelişimine yönelik destekler vurgulandı.

25. Edirne Tarım, Hayvancılık, Sanayi, Ticaret, Otomotiv ve Gıda Fuarı açıldı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Balkan Pazarı'ndaki fuarın açılışında, münbit topraklara sahip Trakya'da tarım aletleri üreten önemli firmaların olduğunu söyledi.

Bu alanda teknoloji üreten firmaların Edirne'de sayılarının çoğalmasını ümit ettiğini belirten Sezer, "Üretim yapıyoruz, teknolojiyi seviyoruz, teknolojiyi takip ediyoruz fakat aynı zamanda bu üretimi destekleyecek sanayiyi de ayağa kaldırmamız lazım." dedi.

Sezer, Edirne'de 4 organize sanayi bölgesinin kurulduğunu, bu bölgelerde Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının teşvikleriyle belirli fabrikaların yapılmasını amaçladıklarını dile getirdi.

Bu fabrikalardan birinin kurulumunu tarım aletleri üretecek bir firmanın üstlendiğini ifade eden Sezer, "Bu alanda yatırım yapmak isteyenler olursa onları desteklemeye hazırız ve bu organize sanayilerimizin önemli bir kısmını tarım aletleri ve teknolojisine dayalı fabrikaların doldurmasını çok isteriz." diye konuştu.

Edirne Belediye Başkanı Filiz Gencan, fuarın Edirne açısından önemli olduğunu belirtti.

Tarımın, bölge açısından vazgeçilmez olduğunu ifade eden Gencan, "Hem üreticimize her anlamda destek olabilmek, diğer taraftan doğru tarım tekniklerini onlara ulaştırabilmek adına mücadele veriyoruz. Böyle de yapmaya devam edeceğiz. Bu anlamda bu fuarların da tecrübe paylaşımı açısından çok kıymetli olduğunu düşünüyorum." dedi.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Sezai Irmak da fuarı çiftçilerin işlerinin yoğun olmadığı nisan ayında düzenleyerek satıcı ile gerçek müşterileri buluşturacaklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından Sezer, Gencan, Irmak ve protokol, açılış kurdelesini kesti, stantları gezerek bilgi aldı.

Fuar, 18 Nisan'da sona erecek.

Kaynak: AA / Gökhan Balcı
Kahramanmaraş'ta okula saldırı: 4 ölü, 20 yaralı

Bir okul saldırısı da Maraş'ta! Ölü ve yaralılar var
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi

Görev başında erkek arkadaşına çıplak fotoğraf yollayan polisin görevine son verildi
'Sıkıldım' diyerek eşinden boşanan Hanife, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı

"Sıkıldım" diyerek boşanmıştı, yeni sevgilisiyle fotoğraf paylaştı
Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti

Kahramanmaraş'taki Ortaokulda 4 kişiyi öldüren saldırgan intihar etti
Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal

Markette infial yaratan görüntü! Savunması olaydan daha skandal
Tekerlekli sandalyedeki babasını azarlayınca mahalledeki gençler tarafından dövüldü

Senin gibi evlat olmaz olsun! Mahallenin gençleri kayıtsız kalmadı
16 kişiyi yaralayan okul saldırganı sessizce defnedildi, ailesi şehirden kaçırıldı

Okul saldırganı apar topar defnedildi, ailesi ilçeden kaçırıldı