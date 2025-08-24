Edirne Damızlık Düve Merkezi Olma Yolunda

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Edirne'nin damızlık düve merkezi olması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vali Sezer, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerine göre yol çizdiklerini ifade eden Sezer, köy ziyaretlerinin sürdüğünü kaydetti.

Köylere yönelik yatırım ve projelerin devam ettiğini aktaran Sezer, "Edirne'nin hayvancılık açısından damızlık düve deposu olması için çalışma gerçekleştiriyoruz. İlk düveler önümüzdeki ay gelmiş olacak. Yaklaşık 100 bin, 200 bin damızlık düveyle burası merkez olacak. Hem ülke içerisine bunun satışını gerçekleştireceğiz hem de yurt dışına göndereceğiz. Projeler hızlı ve Türkiye'ye örnek olacak şekilde devam ediyor. Biz köylümüzün, üreticimizin her zaman yanındayız destek olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Sezer, projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüklerini dile getirdi.