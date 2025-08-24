Edirne Damızlık Düve Merkezi Olma Yolunda

Edirne Damızlık Düve Merkezi Olma Yolunda
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Edirne'nin damızlık düve merkezi olması için projeler geliştirdiklerini açıkladı. İlk düvelerin bir ay içinde geleceği ve hem iç hem de dış piyasaya satış yapılacağı belirtildi.

Edirne Valisi Yunus Sezer, Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle Edirne'nin damızlık düve merkezi olması için çalışmalar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Vali Sezer, Havsa ilçesine bağlı Abalar köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Vatandaşların taleplerine göre yol çizdiklerini ifade eden Sezer, köy ziyaretlerinin sürdüğünü kaydetti.

Köylere yönelik yatırım ve projelerin devam ettiğini aktaran Sezer, "Edirne'nin hayvancılık açısından damızlık düve deposu olması için çalışma gerçekleştiriyoruz. İlk düveler önümüzdeki ay gelmiş olacak. Yaklaşık 100 bin, 200 bin damızlık düveyle burası merkez olacak. Hem ülke içerisine bunun satışını gerçekleştireceğiz hem de yurt dışına göndereceğiz. Projeler hızlı ve Türkiye'ye örnek olacak şekilde devam ediyor. Biz köylümüzün, üreticimizin her zaman yanındayız destek olmaya da devam edeceğiz." diye konuştu.

Sezer, projeyi Tarım ve Orman Bakanlığı işbirliğiyle yürüttüklerini dile getirdi.

Kaynak: AA / Cihan Demirci - Ekonomi
Aylar sonra bir döndü pir döndü! Yusuf Yazıcı'dan 90+3'te galibiyeti getiren gol

Aylar sonra bir döndü pir döndü! Milli yıldız 90+3'te 3 puanı getirdi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türkiye Zengezur Koridoru için ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz

Türkiye ilk kazmayı vurdu: 147,6 milyar lira kazanç bekliyoruz
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.