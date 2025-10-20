Haberler

Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Ayakları 1-2 Kasım'da

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Golf dünyasının prestijli turnuvası Edinburgh Dükü Kupası'nın Türkiye etabı, Ataşehir Golf Kulübü'nde düzenlenecek. Turnuvanın geliri, Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na aktarılacak.

Golf dünyasının prestijli turnuvalarından Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, 1-2 Kasım'da Ataşehir Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın Türkiye etabı Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenecek.

Stableford formatında oynanacak müsabakalarda 80 golfçü mücadele edecek. Türkiye ayağının şampiyonu, her ülkeden finalistlerin katılımıyla 2026'da İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak ve Windsor Kalesi'nde düzenlenecek özel kutlama yemeğine katılacak.

Etkinliğin son günü gerçekleştirilecek ödül töreni ve mini kokteyl, golf dünyasından isimleri bir araya getirecek.

Etkinlikten elde edilecek gelir, 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na (The Duke of Edinburgh's International Award )öğrenci kazandırılması çalışmalarına kaynak olarak aktarılacak.

Uluslararası Gençlik Ödül Programı 13 milyondan fazla gencin yaşamına dokundu

Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 130'dan fazla ülke ve bölgede aktif olarak uygulanıyor. Program, 1956'da İngiltere'de Prens Philip tarafından başlatılırken, o günden bu yana 13 milyondan fazla gencin yaşamına dokundu.

Katılımcılar gönüllülük, beceri geliştirme, fiziksel aktivite ve doğa temelli keşif projeleriyle kendi sınırlarını tanıma fırsatı bulurken, program, gençlerin liderlik, problem çözme, dirençlilik ve iş birliği gibi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Kaliteli Eğitim", "Sağlık ve Refah" ve "Ekonomik Büyüme" hedeflerine de doğrudan katkı sağlıyor.

Bağımsız etki analizlerine göre, programın 2023'teki küresel sosyal değeri 1,4 milyar dolar düzeyinde hesaplanıyor.

Türkiye'de Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2003'den bu yana TİKAV koordinasyonunda yürütülüyor.

TİKAV, programı tanıtan, uygulayan, denetleyen ve sertifikalandıran tek yetkili kurum olarak görev yapıyor.

"Bu değerleri destekleyen her projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Elemeleri'nin, sporu ve sosyal faydayı bir araya getiren özel bir platform olarak öne çıktığını belirtti.

Özalp, turnuvanın bir spor müsabakası olmasını yanı sıra gençlerin potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan uluslararası bir etkileşim alanı olduğunu aktararak, "Her yıl yüzlerce golfçü, bu özel organizasyon sayesinde hem sporun hem de sosyal sorumluluğun bir parçası olma fırsatını yakalıyor. Biz de TİKAV olarak, bu değerleri destekleyen her projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
İçişleri Bakanı Yerlikaya: Hiç kimse polisimize 'düşman' deme alçaklığına cüret edemez

Polisimize "Düşman" denmesine Bakan Yerlikaya'nın tepkisi sert oldu
Devlet hastanesinde skandal: Engelli hastaya 'Yobaz' dedi, oğluna kalem fırlattı

Devlet hastanesinde skandal: Doktor hakkında soruşturma başlatıldı
Son cumhurbaşkanlığı seçim anketi: Birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var

Son seçim anketinde birinci ile ikinci arasında 20 puan fark var
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
Ünlü isim maskesiyle tanınmaz hale geldi! Yüzünü neden sakladığı merak konusu oldu

Davete böyle katıldı, kimse tanıyamadı
Pınar Altuğ'un eşi Yağmur Atacan'dan şaşırtan paylaşım! Takipçileri ikiye böldü

Şaşırtan paylaşım, "Karının orasına burasına sinek konmuş diyenlerin…"
Beyaz Saray'daki gizli görüşme basına sızdı: Putin isterse seni yok eder

Trump o sözü duyunca haritayı yere fırlatmış: İsterse seni yok eder
Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, Koç Holding hisseleri çakıldı

Divan Otelleri'nin müdürü ifadeye çağrıldı, piyasalarda deprem yaşandı
Art arda yaşanan 3 olay ilçeyi ayağa kaldırdı

Art arda yaşanan 3 olay milyonların gözünü bu ilçeye çevirdi
KKTC'nin yeni lideri Tufan Erhürman'a Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif

KKTC'nin yeni liderine Güney Kıbrıs'tan sürpriz teklif
Kenan İmirzalıoğlu'nun 'Aile Bir İmtihandır' dizisindeki babası belli oldu

Babasını canlandıracak isim belli oldu! Partneri çok tanıdık
6-0'lık maçı yönetmişti! İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi

İşte Galatasaray-Bodø/Glimt karşılaşmasının hakemi
İpek Filiz Yazıcı ve Ufuk Beydemir ilişkisi resmi olarak sona erdi

3 yıllık evlilik bitti! Ünlü çiftten herkesi şaşırtan açıklama
KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum basını sevince boğdu

KKTC'de seçimi Erhürman'ın kazanması Yunan ve Rum'u sevince boğdu
Fenerbahçe taraftarını çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket

Taraftarı çıldırtan futbolcudan maç sonuna damga vuran hareket
Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı

Uzman çavuş dahil 2 kişiyi öldürdü! Saldırganın kimliği ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.