Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Ayakları 1-2 Kasım'da

Golf dünyasının prestijli turnuvalarından Edinburgh Dükü Kupası'nın (The Duke of Edinburgh Cup) Türkiye ayağı, 1-2 Kasım'da Ataşehir Golf Kulübü'nde gerçekleştirilecek.

Holdingden yapılan açıklamaya göre, turnuvanın Türkiye etabı Akfen Holding'in kurucusu olduğu Türkiye İnsan Kaynakları Eğitim ve Sağlık Vakfı (TİKAV) koordinasyonunda düzenlenecek.

Stableford formatında oynanacak müsabakalarda 80 golfçü mücadele edecek. Türkiye ayağının şampiyonu, her ülkeden finalistlerin katılımıyla 2026'da İngiltere'de düzenlenecek Edinburgh Dükü Kupası Dünya Finalleri'nde Türkiye'yi temsil etme hakkı kazanacak ve Windsor Kalesi'nde düzenlenecek özel kutlama yemeğine katılacak.

Etkinliğin son günü gerçekleştirilecek ödül töreni ve mini kokteyl, golf dünyasından isimleri bir araya getirecek.

Etkinlikten elde edilecek gelir, 14-24 yaş aralığındaki gençlere yönelik gönüllü bireysel gelişim programı olan Uluslararası Gençlik Ödül Programı'na (The Duke of Edinburgh's International Award )öğrenci kazandırılması çalışmalarına kaynak olarak aktarılacak.

Uluslararası Gençlik Ödül Programı 13 milyondan fazla gencin yaşamına dokundu

Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 130'dan fazla ülke ve bölgede aktif olarak uygulanıyor. Program, 1956'da İngiltere'de Prens Philip tarafından başlatılırken, o günden bu yana 13 milyondan fazla gencin yaşamına dokundu.

Katılımcılar gönüllülük, beceri geliştirme, fiziksel aktivite ve doğa temelli keşif projeleriyle kendi sınırlarını tanıma fırsatı bulurken, program, gençlerin liderlik, problem çözme, dirençlilik ve iş birliği gibi becerilerini geliştirmeyi hedefliyor.

Aynı zamanda, Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları arasında yer alan "Kaliteli Eğitim", "Sağlık ve Refah" ve "Ekonomik Büyüme" hedeflerine de doğrudan katkı sağlıyor.

Bağımsız etki analizlerine göre, programın 2023'teki küresel sosyal değeri 1,4 milyar dolar düzeyinde hesaplanıyor.

Türkiye'de Uluslararası Gençlik Ödül Programı, 2003'den bu yana TİKAV koordinasyonunda yürütülüyor.

TİKAV, programı tanıtan, uygulayan, denetleyen ve sertifikalandıran tek yetkili kurum olarak görev yapıyor.

"Bu değerleri destekleyen her projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen TİKAV Yönetim Kurulu Üyesi Pelin Akın Özalp, Edinburgh Dükü Kupası Türkiye Elemeleri'nin, sporu ve sosyal faydayı bir araya getiren özel bir platform olarak öne çıktığını belirtti.

Özalp, turnuvanın bir spor müsabakası olmasını yanı sıra gençlerin potansiyellerini keşfetmelerini sağlayan uluslararası bir etkileşim alanı olduğunu aktararak, "Her yıl yüzlerce golfçü, bu özel organizasyon sayesinde hem sporun hem de sosyal sorumluluğun bir parçası olma fırsatını yakalıyor. Biz de TİKAV olarak, bu değerleri destekleyen her projenin bir parçası olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.