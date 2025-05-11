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EDIH Anadolu Projesi İlk Toplantısını Adana'da Gerçekleştirdi

EDIH Anadolu Projesi İlk Toplantısını Adana'da Gerçekleştirdi
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Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri projelerinden biri olan EDIH Anadolu'nun ilk toplantısı Adana Sanayi Odası'nda yapıldı. Proje, bölgede küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlamayı amaçlıyor.

Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri projelerinden biri olan EDIH Anadolu'nun ilk toplantısı Adana'da gerçekleştirdi.

Adana Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda, Avrupa Dijital İnovasyon Merkezleri ağına Türkiye'den seçilen 5 projeden biri olan EDIH Anadolu'nun paydaşları bir araya geldi.

Toplantının açılışında konuşan Adana Sanayi Odası Genel Sekreteri Veli Oğuz, "Sanayinin geleceğini şekillendiriyoruz" sloganıyla yürütülen projenin, bölgedeki küçük ve orta büyüklükteki işletmelerin dijital dönüşümüne katkı sağlayacağını belirtti.

Adana Sanayi Odası Proje Geliştirme ve Dış Ticaret Merkezi Direktörü Halis Can Şire de projenin kapsamı, hedefleri ve uygulama süreci hakkında sunum yaptı.

Dijital dönüşüm danışmanlığı verecek ekiplerin koordinasyonu, eğitim içeriklerinin hazırlanması, pilot uygulama bölgeleri ile üniversite ve teknokent işbirliklerinin ele alındığı toplantı, görev dağılımı ve işbirliği mekanizmalarının netleştirilmesiyle sona erdi.

Programa, kalkınma ajansları, üniversiteler, teknokentler ve organize sanayi bölgelerinin temsilcileri ile iş insanları katıldı.

Kaynak: AA / Didem Akın Akçay - Ekonomi
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