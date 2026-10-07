EDEDER Başkanı Bayram, gelecek yıl 5 gigavatsaat depolama hedeflediklerini açıkladı

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Enerji Depolama Endüstrileri Derneği (EDEDER) Başkanı Doğa Can Bayram, gelecek yıl 5 gigavatsaat enerji depolama kapasitesi hedeflediklerini belirterek, uygun maliyetli finansmana erişimin yatırımların önünü açacağını söyledi.

Depolama sektörünün gündeminin ve yatırım beklentilerinin değerlendirildiği basın toplantısında konuşan Bayram, üreticileri, yatırımcıları ve sektöre hizmet veren firmaları bir araya getirdiklerini aktardı.

Bayram, derneğin enerji depolama sistemlerinin Türkiye'de yerli kaynaklarla üretilmesini desteklemek ve bu konuda kamu kurumlarına öneriler sunmak amacıyla kurulduğunu ifade etti.

Yenilenebilir enerjinin fosil yakıt ithalatını azaltmadaki önemine işaret eden Bayram, şunları kaydetti:

"Enerji dünyasında tüketicisinden üreticisine, büyük enerji yatırımcısından küçük enerji yatırımcısına, herkesin kafasında enerji depolama sistemleri var. Enerji depolamadığımız anda artık yenilenebilir enerji kaynaklarını verimli bir şekilde kullanamıyoruz. Verimli şekilde kullanmak istediğimiz yenilenebilir enerji kaynakları da ülkemiz için çok değerli. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları olmazsa fosil yakıtlara ihtiyacımız var. Fosil yakıtlar da bizim için bir ithalat kalemi."

Bayram, ilk tesislerin devreye girmesiyle yıllardır anlattıkları gelir modellerinin sahada da karşılık bulduğuna dikkati çekerek, bunun bankaların ve finans kuruluşlarının depolama yatırımlarını finanse etme isteğini artırdığını dile getirdi.

Gelecek yıl için belirledikleri hedefi daha yukarı taşımanın ve yatırımları hızlandırmanın uygun maliyetli finansmanla mümkün olacağını ifade eden Bayram, "Bu seneki 1 gigavatsaat hedefimizi tutturduk. Seneye hedefimiz 5 gigavatsaat. Daha da üste taşıma, süreci hızlandırma şansı var. Bu da daha ucuz bir finansmanın Türkiye'ye girmesiyle olacak." diye konuştu.

Bayram, finans kuruluşlarına depolamanın gelir sağlayabilen ve finanse edilebilecek bir yatırım olduğunu anlattıklarını belirterek, "Siz içinden güneşi veya rüzgarı çıkarsanız bile, müstakil bir depolama yapsanız bile bu müstakil depolama kendini geri ödeyebiliyor. Bu, uluslararası finans çevreleri tarafından kabul ediliyor ve finanse edilebilir." değerlendirmesinde bulundu.

Sektör Ankara'da finansman modellerini konuşacak

Derneğin 8 Aralık'ta Ankara'da 3. Enerjinin Geleceği ve Depolama Kongresi'ni düzenleyeceğini aktaran Bayram, etkinliğin temel konularından birinin gelir modelleri olacağını ifade etti.

Bayram, söz konusu modellerin sahada kanıtlanmasının finansman maliyetlerinin düşmesine ve yeni yatırımların önünün açılmasına katkı sağlayacağını vurguladı.

Artan elektrikli araç kullanımı ve sayısı giderek artan yapay zeka uygulamalarına hizmet veren veri merkezlerinin elektrik talebini artırdığını anlatan Bayram, bu kapsamda yerinde üretim ve tüketimin önem kazandığını belirtti.

Bayram, farklı enerji kaynaklarının birlikte verimli çalışabilmesi için depolamanın yanı sıra yazılım ve kontrol sistemlerine ihtiyaç duyulduğunun altını çizerek, "Üretimi dağıtıklaştırırsak ve bölgesel olarak da bunu kontrol edebilecek bir yazılımımız ve kontrol sistemimiz olursa o zaman hatlara olan ihtiyacımız azalıyor ve verim kazancı sağlıyoruz." dedi.

Depolama sistemlerinin şebekenin dengelenmesi ve arz güvenliği açısından da önem taşıdığını belirten Bayram, Türkiye'deki üreticilerin fabrikalarını devreye aldığını ve yeni yatırımların sürdüğünü söyledi.

Bayram, yerli üretim imkanlarına ilişkin, "Hücrenin dışındaki bütün ekipmanlar şu an Türkiye'de üretilebiliyor. Yazılım dahil olmak üzere." dedi.

Projelerde finansmana erişim öne çıkıyor

Toplantıda konuşan EDEDER Başkan Yardımcısı Ramazan Kaya da Türkiye'de depolamalı projeler için 33 bin 500 megavat kapasite tahsis edildiğini aktardı.

Kaya, depolamanın güneş ve rüzgar santrallerinin ayrılmaz bir parçası haline geldiğini, yeni depolama yatırımlarının yeşil finansmandan daha büyük pay alması yönünde beklentileri olduğunu kaydetti.

Yazılım, batarya paketleme ve inverter gibi alanlarda üretim ve ihracat imkanlarının geliştiğini söyleyen Kaya, ihracatın artırılması ve sektördeki üretim yapısının büyütülmesi için Ticaret Bakanlığı ile görüştüklerini söyledi.

Kaya, Türkiye'yi bölgenin bataryası haline getirmeyi ve depolama sistemleri ihracatının geliştirilmesini istediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA