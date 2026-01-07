Haberler

Ecogreen Enerji Holding YEKA GES 2025 Yarışmaları kapsamında 'G25-Bolu GES' proje sözleşmesini imzaladı

Ecogreen Enerji Holding YEKA GES 2025 Yarışmaları kapsamında 'G25-Bolu GES' proje sözleşmesini imzaladı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Ecogreen Enerji Holding, 25 Kasım 2025 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından düzenlenen YEKA GES – 2025 yarışmaları kapsamında Bolu'da G25-Bolu GES projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı. Proje, 50 MWe elektriksel kurulu güce sahip olacak ve yıllık 118 milyon kWh elektrik enerjisi üretimi hedefleniyor.

Ecogreen Enerji Holding, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı tarafından 25 Kasım 2025 tarihinde gerçekleştirilen Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 yarışmaları (YEKA GES – 2025) kapsamında "G25- Bolu GES" projesinin yapım ve kullanım haklarını kazandı. Bolu ilinin Gerede ilçesinde hayata geçirilecek olan projenin, 50 MWe elektriksel kurulu güç ve 70 MWp mekanik güç kapasitesine sahip olacak şekilde planlandığı bildirildi.

Projenin finansal yükümlülüklerine ilişkin bilgi veren şirket, yarışma şartnamesinde belirlenen megavat başına 44 bin Euro katkı payı doğrultusunda, KDV dahil toplam 2 milyon 640 bin Euro tutarındaki ödemenin Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı adına Enerji Piyasaları İşletme Anonim Şirketi'ne gerçekleştirildiğini açıkladı. Buna ek olarak, 10 yıl süreli ve 3 milyon 750 bin Euro tutarındaki kesin teminat mektubunun 5 Ocak 2026 tarihinde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı'na teslim edildiği ifade edildi.

Projeye ilişkin sözleşmenin, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Yardımcısı Dr. Zafer Demircan, Enerji işleri Genel Müdürü Ahmet Özkaya ve Ecogreen Enerji Holding Genel Müdürü Cem Göçmen'in katılımlarıyla 6 Ocak 2026 tarihinde imzalandığı belirtilirken, sözleşmeyi takiben yer teslimi süreçlerinin başlatılmasının planlandığı kaydedildi. Bu süreçle eş zamanlı olarak Çevresel Etki Değerlendirmesi, imar ve diğer ruhsatlandırma işlemlerinin öngörülen takvim doğrultusunda sürdüğü aktarıldı.

Tesisin tam kapasiteyle devreye alınmasının ardından yıllık yaklaşık 118 milyon 610 bin 397 kWh elektrik enerjisi üretiminin hedeflendiği, Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları Güneş Enerjisi Santrali 2025 şartnamesi uyarınca üretilecek elektrik enerjisinin ilk 60 ay boyunca serbest piyasada değerlendirileceği bildirildi. Bu dönemde, megavat saat başına 60 Euro seviyesinde öngörülen ortalama satış fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 7,1 milyon Euro brüt gelir elde edilmesinin beklendiği ifade edildi.

Serbest piyasa döneminin tamamlanmasının ardından başlayacak olan 20 yıllık süreçte ise, 32,5 Euro alım fiyatı üzerinden yıllık yaklaşık 3,9 milyon Euro brüt gelir sağlanmasının öngörüldüğü belirtildi. - DENİZLİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
Suriye ordusu, YPG'yi silme harekatı başlattı

YPG'yi silme harekatı başladı! Kent bombalanıyor
Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Sivil halk 2 mahalleyi terk etmeye başladı

Görüntü Türkiye'nin yanı başından! Uyarı sonrası mahalleler boşalıyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt: Bize böyle bir haber gelmedi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan çok konuşulan Maduro iddiasına yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Görkem Duman ve Sevcan Orhan'ın aşk tatiline sert tepki

Erdoğan'ı kızdıran görüntü: Aymazlar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Gümrüksüz alışveriş dönemi bitti, olan yine vatandaşa oldu

Fırsatçılara hesap sorulacağına vatandaşa ek vergi yüklediler
Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı

Müdür, metresiyle ilişki yaşayan yardımcısına İngiliz anahtarıyla saldırdı
Galaya damga vuran anlar: Kameralara aldırış etmeden tacize devam etti

Kameralar önünde taciz skandalı
8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam: İki kişiyle ilişkiye girmiş

8 yıllık karısının ihanetini yıllar sonra öğrenen adam
Adliyeden çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip böyle aklanmaya çalışılmış

Çalınan 25 kilo altının akıbeti belli oldu! Eritilip...
Oğuz Aydın'ın gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak

Gitmek istediği takımı duyan taraftarlar çıldıracak