Ecogreen Enerji Holding, 50 Megavat Kapasiteyle Bolu GES Projesini Kazandı

Güncelleme:
Ecogreen Enerji Holding, Türkiye'nin yenilenebilir enerji dönüşümüne katkı sağlamak amacıyla düzenlenen YEKA GES yarışmasında 50 megavat kapasiteli Bolu GES projesinin kazananı oldu. Halka arz sürecini tamamlayarak güçlendirdiği sermaye yapısını yeni yatırım projelerine yönlendiren şirket, enerji santrali portföyünü genişletmeye devam ediyor.

Ecogreen Enerji Holding, güneş enerjisine dayalı Yenilenebilir Enerji Kaynak Alanları (YEKA GES) yarışmaları kapsamında 50 megavat kapasiteli Bolu GES projesinin kazananı oldu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığınca düzenlenen ve 6 başvuruyla gerçekleştirilen G25-Bolu GES yarışmasında, kilovatsaat başına 3,25 avro/sent elektrik birim fiyatı ve megavat başına 44 bin avro katkı payıyla en iyi teklif Ecogreen Enerji Holding'in oldu.

Halka arz sürecini tamamlayarak sermaye yapısını güçlendiren ve yeni yatırım adımları için finansal kapasitesini artıran Ecogreen Enerji Holding, yatırım projelerine yenisini ekledi. YEKA GES-2025 yarışmalarında kazanılan 50 megavat kapasiteli Bolu GES projesi, şirketin açıkladığı büyüme adımlarının en güncel halkası oldu.

Yatırımları devam eden rüzgar enerji santrali projeleriyle birlikte 30 güneş, 3 biyogaz ve 2 biyokütle enerji santralinden oluşan portföyünü genişletmeyi sürdüren Ecogreen Enerji Holding, Bolu GES projesiyle de yenilenebilir enerji sektöründeki konumunu güçlendirerek Türkiye'nin yeşil enerji dönüşümüne sunduğu katkıyı büyütüyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ecogreen Enerji Holding Yönetim Kurulu Başkanı Osman Uğurlu, Türkiye'nin enerji dönüşümüne öncülük etme vizyonları doğrultusunda yenilenebilir enerji santrali portföylerini büyütmeye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, "Halka arz süreciyle daha da güçlenen sermaye yapımızı, yeni projelerin hayata geçirilmesi ve ülkemizin yeşil enerji kapasitesinin artırılması için kullanıyoruz. Bağlı iştirakimiz Ecogreen Elektrik Anonim Şirketimiz ile katıldığımız YEKA GES-2025 yarışmalarında kazandığımız Bolu GES projesi, yeni yatırımcılarımızla birlikte attığımız ilk adım olarak bizim için oldukça değerli." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Başak Erkalan - Ekonomi
