Haberler

ECB Başkan Yardımcısı de Guindos'tan Piyasalara Dikkat Uyarısı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Avrupa Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, pay piyasalarında düzeltme riski ve finansal istikrarsızlık konusunda uyarılarda bulundu. Yüksek değerlemelerin ve yapay zeka etkisinin piyasalara getirdiği riskler hakkında bilgi verdi.

Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkan Yardımcısı Luis de Guindos, pay piyasalarında düzeltme, yatırımcı güveni ve finansal istikrarsızlık konusunda uyardı.

De Guindos, Avro Finans Haftası kapsamında Frankfurt'ta düzenlenen bir konferansta finansal istikrar konusunda değerlendirmelerde bulundu.

ECB Başkan Yardımcısı de Guindos, finansal piyasaların varlık fiyatlarındaki güçlü ve korelasyonlu düzeltmelere karşı savunmasız olduğunu belirterek, küresel borsaların nisan ayındaki düşük seviyelerinden toparlanmasından bu yana ortaya çıkan iyimser havanın finansal piyasalardaki zaten yüksek olan değerlemeleri daha da yukarı çektiğini söyledi.

Pay piyasalarında "düzeltme riskine" karşı da uyaran de Guindos, buna yapay zeka ivmesi ile yüksek değerlemeli ABD teknoloji hisselerini tetikleyici faktör olarak gösterdi.

De Guindos, olumsuz ekonomik şokların, şirketlerin temerrütlerinin artmasına, değerleme düzeltmelerine ve özel fonlar ile yatırımcılarının zararına yol açabileceğini vurguladı.

Luis de Guindos, "Bir avuç büyük ABD teknoloji şirketinin pazarda yoğunlaşması ve karşılıklı bağlantıları artmaya devam ederek, piyasaları yapay zeka ile ilgili iş modellerine yönelik potansiyel şoklardan kaynaklanan risklere maruz bırakıyor." dedi.

Piyasada ani bir düşüş olursa, Avro bölgesindeki banka dışı aktörlerin bilançolarının baskı altında kalacağını savunan de Guindos fonlardaki yüksek kaldıraç seviyelerinin, acil satış riskini artıracağını ve bunun da piyasa baskılarını daha da şiddetlendirebileceğini dile getirdi.

De Guindos, finansal istikrara yönelik diğer riskler arasında bazı sanayileşmiş ülkelerin yüksek borç seviyelerini ve ABD gümrük vergilerinin şirketler ve bankalar için olumsuz sonuçlarını gösterdi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi
Ayşe Tokyaz cinayetinde iddianame kabul edildi! Cemil Koç için ağırlaştırılmış müebbet istendi

Ayşe Tokyaz iddianamesi kabul edildi! İşte eski polise istenen ceza
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Jadon Sancho İstanbul'da! Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi

Süper Lig devinin yöneticisiyle aynı otelde görüntülendi
İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti: Bu parayla kim geçinebiliyor?

İş görüşmesine giden genç kız, maaş teklifine isyan etti
Kim Kardashian, hukuk sınavını geçemeyince gözyaşlarına boğuldu

Hukuk sınavını geçemeyen ünlü isim gözyaşlarına boğuldu
Nazilli'de yangın faciası: 18 yaşındaki genç kız hayatını kaybetti

Evde çıkan yangında 18 yaşındaki genç kız feci şekilde can verdi
Aydın'da neler oluyor? 5 üniversite öğrencisi peş peşe hayatını kaybetti

Bu ilimizde neler oluyor? 8 ayda 5 üniversite öğrencisi öldü
Acun Ilıcalı açıkladı: Meryem Boz Survivor All Star'da yarışacak

Acun açıkladı: Survivor'a Milli Takım'ın yıldız ismi dahil oldu
Hazal Kaya ve Melisa Döngel arasında kısa süreli yer gerginliği

Galada beklenmedik hareket! Ünlü ismin hamlesi kameraya yansıdı
Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar

Yürekleri yakan görüntü! Mezar taşına sardılar
Sergen Yalçın anjiyo oldu

Olan biteni kalbi kaldırmadı
Dünyada bir ilk! KIZILELMA'ya hayalet göz entegre edildi

Dünyada bir ilk! Türk mühendisler yaptı, büyük avantaj sağlayacak
Rakiple alay eden futbolcu maç sonu hüngür hüngür ağladı

Takımı 2-1 öndeyken bunu yaptı! Maç sonunda hüngür hüngür ağladı
Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım

Çiftçi böyle isyan etti: Satarsam şerefsizim, koyunları otlatacağım
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.