İzmir'de yeşil dönüşümde başarı sağlayan firmalara ödül verildi

Ege Bölgesi Sanayi Odasınca (EBSO) sanayide sürdürülebilir üretim, kaynak verimliliği ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik başarılı uygulamaları teşvik etmek amacıyla düzenlenen "EBSO Yeşil Dönüşüm Ödülleri" kapsamında dereceye giren firmalar ödüllendirildi.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve EBSO Yönetim Kurulu Başkanı Ender Yorgancılar, EBSO Meclis Salonu'nda düzenlenen törende, çevresel riskler konusunda ülkelerin, kurumların ve bireylerin sorumluluğunun büyük olduğunu söyledi.

Yorgancılar, bu sorumluluğun farkındalığıyla adım attıklarını belirterek, "Avrupa Birliği'nin yeni büyüme stratejisi olarak gördüğü Avrupa Yeşil Mutabakatı sürecinde de rolümüzün farkındayız. Bu kapsamda düşük karbonlu ekonomiye geçiş sürecinde sanayi sektörü olarak geri dönüşüm, endüstriyel simbiyoz, enerji ve kaynak verimliği önceliği ile üretim yapmamıza, karbon emisyonlarını hesaplama ve azaltmaya yönelik yol haritamızın belirlenmesine yönelik üyelerimize, gerek eğitimlerimizle gerek bilgilendirme toplantılarımızla gerek danışmanlık hizmetlerimizle rehberlik etmeye çalışıyoruz." dedi.

TOBB'un, bu yıl Türkiye'nin ev sahipliğinde 9-20 Kasım'da Antalya'da düzenlenecek Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı (COP31) sürecinde küresel iş dünyasının katılımını koordine etmek üzere COP31 İş Dünyası Elçisi olarak görevlendirildiğini ifade eden Yorgancılar, bunun çok kıymetli olduğunu dile getirdi.

Yorgancılar, şunları söyledi:

"Reel sektörümüzün yeşil dönüşüm kapasitesini ortaya koyabileceği, dünyanın karbonu düşük üretime duyarlı tüm bileşenlerle ve küresel aktörlerle aynı masada olabileceği bu zirveyi çok önemsiyoruz ve odamızın da katkı koyacak olmasından son derece mutluyuz. Ege Bölgesi Sanayi Odası olarak sürdürülebilirliği ilk günden beri sadece çevresel bir sorumluluk olarak değil, sanayimizin rekabet gücünü ve geleceğini belirleyen stratejik bir dönüşüm alanı olarak değerlendiriyoruz. Yarının rekabetçi ekonomisini inşa etmek vizyonuyla bu dönüşüm sürecinde üyelerimizin yanında olmaya devam edeceğiz."

İzmir Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Aytaç Yalçınkaya da iklim değişikliğinin, kaynakların azalması ve çevresel risklerin ekonomik kalkınma anlayışını yeniden şekillendirdiğini belirtti.

Sürdürülebilir üretim, enerji verimliliği ve düşük karbon salımlı kalkınmanın yalnızca çevresel bir sorumluluk değil, aynı zamanda güçlü bir rekabet ürünü olduğunu dile getiren Yalçınkaya, "Yeşil dönüşüm geleceğe hazırlıklı olmanın ve küresel ekonomide güçlü kalmanın en önemli anahtarlarından biridir. İzmir sanayisi ise çevreye duyarlı üretim anlayışı, yenilikçi yatırımları ve girişimcilik kültürüyle bu dönüşümün öncü şehirlerinden biri olmayı sürdürmektedir." diye konuştu.

Ödüller, atık yönetimi, su yönetimi, enerji yönetimi, emisyon yönetimi ve sosyal sorumluluk olmak üzere 5 kategori ile jüri özel ödülü kategorisinde verildi.

Konuşmaların ardından dereceye giren firmalara ödülleri takdim edildi.