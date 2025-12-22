Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasından Enerjisa Üretim'e 200 milyon dolar finansman

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD), Enerjisa Üretim'in Muğla'da inşa edeceği 250 megavatlık rüzgar enerjisi kapasitesi için 200 milyon dolar finansman sağlanacağını duyurdu.

EBRD'nin açıklamasına göre, Bankanın finansman desteği Enerjisa Üretim'in bir gigavatlık rüzgar enerjisi portföyü kapsamında Muğla'daki 250 megavat kapasiteli rüzgar enerjisi santralinin inşası için kullanılacak.

Projenin yılda 221 bin ton karbon emisyonunun önüne geçeceği öngörülürken, yılda 630 gigavatsaat "yeşil elektrik" üretmesi planlanıyor.

Ayrıca, EBRD yatırımı kapsamında Enerjisa Üretim yeni bir mesleki yeterlilik ve sertifikasyon merkezi aracılığıyla ulusal olarak akredite edilmiş bir eğitim programı oluşturacak ve kömür sektörü çalışanlarını yenilenebilir enerji, tarım ve turizm alanlarında yeniden vasıflandırarak şirketin Adil Geçiş programını ilerletmesi amaçlanıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen EBRD Avrasya Bölgesi Enerji Sektörü Başkanı Şule Kılıç, Enerjisa Üretim'in yenilenebilir enerji portföyünü büyütmesine destek vermekten memnuniyet duyduklarını belirterek, "Bu proje, daha temiz ve daha ucuz elektrik sağlayarak yeni yeşil enerji kapasitesi yaratmakla kalmayacak, aynı zamanda daha geniş ekonomik ve sosyal faydalara da katkıda bulunacaktır. Enerjisa Üretim ile ortaklık kurmak, Türkiye'de yenilenebilir enerjiyi yaygınlaştırma ve faydalarının insanlara ve topluluklara ulaşmasını sağlama konusundaki kararlılığımızı yansıtıyor." ifadelerini kullandı.

Enerjisa Üretim Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) Mert Yaycıoğlu da Enerjisa Üretim'in sürdürülebilir ve yenilenebilir yatırımlar yoluyla Türkiye'nin enerji dönüşümünü hızlandırmaya kararlı olduğunu dile getirerek, "4,2 gigavatlık kurulu gücümüz, en az 1,5 gigavatlık sağlam bir boru hattı ve rüzgar, güneş ve yenilikçi enerji teknolojilerine giderek daha fazla odaklanan portföyümüz, yenilenebilir enerjiyi sadece bir büyüme alanı olarak değil, enerji güvenliği, iklim direnci ve gelecek nesillere karşı uzun vadeli bir sorumluluk olarak görmemizi sağlıyor." değerlendirmesinde bulundu.