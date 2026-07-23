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Hava yolu şirketi EasyJet'in karı yılın ikinci çeyreğinde yüzde 70 geriledi

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EasyJet'in yılın ikinci çeyreğinde vergi öncesi karı, Orta Doğu'daki savaş ve enerji krizinin etkisiyle geçen yılın aynı dönemine göre %70 azalarak 85 milyon sterline geriledi. Yakıt maliyetleri 105 milyon sterlin artarken, şirket oynak fiyatların yılın geri kalanını da etkileyeceğini açıkladı.

İngiltere'nin düşük maliyetli hava yolu şirketi EasyJet'in vergi öncesi karı yılın ikinci çeyreğinde 2025'in aynı dönemine göre yüzde 70 düşüşle 85 milyon sterlin oldu.

EasyJet'in yılın ikinci çeyreğine ilişkin açıkladığı finansal sonuçlara göre, Orta Doğu'daki savaş nedeniyle yaşanan enerji krizi ve artan fiyatlar şirketin karlılığını doğrudan etkiledi.

Hava yolu şirketinin vergi öncesi karı, yılın ikinci çeyreğinde 85 milyon sterlin olarak gerçekleşti. Bu tutar, geçen yılın aynı dönemindeki 286 milyon sterline göre yüzde 70 geriledi. Savaş nedeniyle sert yükselen enerji fiyatları, yakıt maliyetlerini 105 milyon sterlin artırdı.

EasyJet, yılın geri kalanına ilişkin görünümü ise oynak kalmaya devam eden yakıt fiyatlarının etkileyeceğini bildirdi.

ABD'li özel sermaye şirketi Apollo, geçen hafta EasyJet'i satın almak için 5,7 milyar sterlin teklif vererek hava yolu şirketiyle prensipte anlaşan ABD'li Castlelake'i geride bırakmıştı.

Kaynak: AA / Nuran Erkul Kaya
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