E-Ticaret Zirvesi'nde Ömer Bolat'tan Dijitalleşme Vurgusu

TürkMedya E-Ticaret ve Perakende Zirvesi İstanbul Finans Merkezi'nde gerçekleştirildi. Kamu, finans ve iş dünyasından üst düzey yöneticilerle sektör paydaşlarını bir araya getiren zirve Ticaret Bakanı Ömer Bolat ve Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkan Yardımcısı Bekir Polat'ın katılımlarıyla gerçekleşti. Açılış konuşmalarını Ticaret Bakanı Ömer Bolat'la birlikte TürkMedya İcra Kurulu Başkanı Murat Çiçek ve Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan yaptı. Zirvede, dijitalleşmenin perakende sektörüne etkileri, e-ticaret hacmindeki artış ve geleceğe yönelik stratejiler ele alındı.

'COVİD, E-TİCARETİN DÖNÜM NOKTASI OLDU'

Ticaret Bakanı Ömer Bolat konuşmasında, e-ticaretin pandemi döneminde kazandığı ivmeye dikkat çekerek, "E-Ticaret ve Perakende Zirvesi olarak konumuz 'e-ticaret' ile ilgili dönüm noktasının Covid pandemisi olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz. Covid, e-ticaretin farkındalığının anlaşıldığı bir dönem haline geldi. Bilgisayar ve bilişim sektöründe hangi işi yapanlar olursa olsun, dün gibi hatırlıyorum, o dönemde işleri katbekat büyümüştü" dedi.

'DÜNYADA DA KÜRESEL TİCARET HIZLA BÜYÜYOR'

Bakan Bolat, küresel ve ulusal ölçekteki verileri paylaşarak, "Dünyada da küresel ticaret hızla büyümekte ve 2026 yılı için 8,1 trilyon dolarlık küresel ticaret hacmi öngörülüyor. Bu rakam, 4 yıl önce yani 2022'de 5,5 trilyon dolardı. Ülkemize baktığımızda internet üzerinden mal ve hizmet siparişi verenlerin oranı 2020'de, yani Covid'in ortaya çıktığı dönemde, yüzde 35 iken 2025'te yüzde 55,7'ye yani yüzde 56'ya yükselmiş durumda. Bu artış devam ediyor" diye konuştu.

'2024'TE E-TİCARET HACMİ 3 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI'

Ömer Bolat, "Biz Ticaret Bakanlığı olarak e-ticaretin kayıt sistemi ETBİS'i işletiyoruz. Her yıl ' Türkiye'de E-Ticaretin Görünümü' adlı rapor yayınlıyoruz. Bu sene 6 Mayıs tarihinde raporumuzu açıkladık. 2024 sonunda e-ticaret hacmi 3 trilyon liraya ulaşmış durumda. Bunun içinde her şey var, bilet siparişlerinden kıyafete, gıdaya, akla gelebilecek bütün e-ticarete yönelik işlemler bu 3 trilyon liranın içinde. Bu, 2023'e kıyasla yüzde 61,7'lik bir artış anlamına geliyor ve 3 trilyon liranın karşılığı o zamanki ortalama kur üzerinden 90 milyar dolarlık bir ticarete denk geliyor" ifadelerini kullandı.

'TÜRKİYE'DE E-TİCARET DEV ADIMLARLA İLERLİYOR'

Bakan Bolat, sektördeki büyümenin işletmelerin yapısına da yansıdığını belirterek, "Perakende e-ticarete gelince, 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 63,7 artışla 1 trilyon 619 milyar Türk Lirasına ulaştı. Demek ki rakamlar çok büyük ve her yıl enflasyon oranının ya da yeniden değerleme oranının çok üzerinde artmakta. E-ticaret hacminin gayrisafi yurtiçi hasılamız içindeki payı da yüzde 6,5'e geldi. Bu anlamda pandemi öncesi 2019 ile 2024 arasındaki 5 yıllık dönemde yıllık bileşik büyüme oranı yüzde 30 oldu. Küresel çapta e-ticaret satışları toplam perakendenin yüzde 19'undan fazlasını oluşturmakta, 2027 yılına kadar da bunun yüzde 25'e yükseleceği tahmin edilmektedir. Ülkemizde toplam ticaretin içinde e-ticaretin payı yüzde 19,1 ile 5'te 1 oranına ulaşmış durumda. Bunlar 2024 verisi. Dünyada da benzer şekilde 5'te 1 konumdadır. Sipariş sayısı ülkemizde 1 milyar 360 milyondan 5 milyar 910 milyona yükseldi. 2019'da 57 bin olan pazar yeri satıcı sayısı 584 bine çıktı. Bu 5 yıllık dönemde e-ticaret yapan satıcı sayısında yüzde 919, yani 9-10 katına yakın bir artış yaşandı. Bu veriler, Türkiye'deki e-ticaretin dev adımlarla ilerlediğini göstermektedir. Dijitalleşmeyi ve e-ticareti dikkate almayan hiçbir işletmenin devam etmesi, rekabette ayakta kalması mümkün görünmemektedir. E-ticaret yapan işletmelerin yüzde 78,5'i şahıs işletmesi, yüzde 18'i limitet şirket, yüzde 3,6'sı anonim şirket konumundadır. Demek ki e-ticaret tabana yayılmış, toplum tarafından benimsenmiş ve özellikle ferdi girişimciler açısından rekabette büyük adımlar atmanın bir aracı olarak görülmektedir" dedi.