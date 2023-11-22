E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi çalışmalarına hız verdi

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası'nın (BTSO) stratejik sektörleri ortak akılla geleceğe taşımak amacıyla hayata geçirdiği 'Sektörel Konseyler' yeni dönem çalışmalarını tüm hızıyla sürdürüyor. E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi'nin Strateji Arama Çalıştayı, sektör paydaşlarının katılımıyla 'Sürdürülebilirlik', 'Yönetişim', 'Dijitalleşme' ve 'Markalaşma' başlıkları altında gerçekleştirildi.

BTSO tarafından iş dünyasının referans eğitim merkezi olarak kurgulanan Bursa Business School'da düzenlenen çalıştaya, BTSO Yönetim Kurulu Üyesi Erol Kılıç, Ticaret İl Müdürü İsmail Arslanlar, Konsey Başkanı İlker Özgüven, konsey üyeleri ve sektör temsilcileri katıldı. Çalıştayın açılışında konuşan BTSO Yönetim Üyesi Erol Kılıç, Dünya Ekonomik Forumu'na göre 10 yıl içinde ekonomide yeni katma değerin yaklaşık yüzde 70'inin dijital platforma dayalı iş modellerinde gerçekleşmesinin öngörüldüğünü belirterek, "Ekonomideki bu tablo tüm işletmelerimiz için dijital ekonomiye entegrasyonu artık bir seçim değil zorunluluk haline getiriyor. Bizler de burada oluşturduğumuz çalışma masalarında, bu entegrasyona uyum yeteneğimizi geliştirmeyi planlıyoruz." diye konuştu.

"Ticarette dijital trendleri yakalamalıyız"

BTSO olarak teknolojiyi ve dijitalleşmeyi faaliyetlerinin önemli taşıyıcı kolonlarından birisi olarak konumladıklarını söyleyen Erol Kılıç, "Çağın dinamiğini kaçırmamak, bu alanda gelişmiş ülkeler seviyesini yakalamak için Türkiye'deki oda-borsalar arasında ilk 'E-Ticaret Meslek Komitemizi' hayata geçirirken, sektörel konsey yapılanmamıza 'E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyi'mizi de ekledik. Bursa, girişimcilik refleksleri gelişmiş KOBİ'leri ile e-ticaret pazarında çok daha etkili bir oyuncu olabilir. E-ticaretteki gelişimi ihracat başarısına dönüştürmek ve rekabette ön sıralarda yer alabilmek için dijitalleşmenin getirdiği trendlerle gelişim sürecini pekiştirmemiz gerekiyor. Bunun için kamu ve özel sektör işbirliği büyük önem taşıyor. Üst seviyede işbirliği ve koordineli bir yaklaşımla hareket etmeye ihtiyacımız var. Kamu, özel sektör ve akademi iş birliğinde gerekli çalışmaların yapılması çok önemli. E-Ticaret ve Dijitalleşme Konseyimize bu çerçevede önemli görevler düşüyor. Buradan çıkacak sonuçların sektöre büyük katkıları olacağını düşünüyorum." diye konuştu.

"Firmalarımızın destekçisi olacağız"

Ticaret İl Müdürü İsmail Aslanlar, küresel ticarette büyük bir dönüşüm yaşandığını söyledi. Bu durumun ticaretin kurallarının da değişmesine yol açtığını belirten Aslanlar, "Ticaret İl Müdürlüğü olarak yasal ticaretin mevzuat dahilinde her zaman destekçisi olmayı sürdüreceğiz. BTSO'nun bünyesinde birbirine yakın komitelerin, ilgili kamu kurumlarının, akademisyenlerin ve diğer paydaşların aktif olarak yer aldığı konsey toplantılarıyla sektörün geleceğine önemli katkılar sunacağına inanıyorum. Ticaret İl Müdürlüğü olarak böyle bir organizasyonun içinde olmaktan memnuniyet duyduk. Çalışmalarımızı birlik, beraberlik içinde sürdüreceğiz." dedi.

"E-ticaret bilgi sistemine kayıtlı 24 bin 500 firma var"

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konsey Başkanı İlker Özgüven, dört ayrı ana başlıkta çalıştay gerçekleştirdiklerini söyledi. Çalıştayın sektör adına oldukça verimli geçtiğini belirten Özgüven, "Bursa'ya ve e-ticaret sektörüne faydalı sonuçlar çıkacağını umuyoruz. Bursa'da e-ticaret bilgi sistemine kayıtlı 24 bin 500 firmamız var. Bu firmaların bir kısmı bizim meslek komitemizde yer alan firmalar. BTSO olarak bu firmalara destek vermek ve e-ticaret ekosistemine katkıda bulunmak adına çalışmalarımızı yoğun bir şekilde sürdürüyoruz. 'E-Ticaret Yasası', 'Bursa Payitaht Çarşıda Dijital Dönüşüm' ve 'E-Ticarette Markalaşma' konularında detaylı görüşmeler gerçekleştirdik. Tüm paydaşlarımızla sektörümüzün gücüne güç katabilmek için iki gün boyunca yoğun toplantılar gerçekleştirdik. Çalıştayın sonuçlarının hepimizin için verimli olacağına inanıyorum." dedi.

"Bursa'da e-ticaret 2 katına çıkacak"

E-İhracat ve Amazon Danışmanı Serkan Akarsu, e-ticaret ve e-ihracatta karşılaştıkları en büyük problemin lojistik olduğunu söyledi. E- ticaret'in artık hız ticaretine dönüştüğünü söyleyen Akarsu, "Hizmeti en hızlı şekilde sağlamalıyız. Dijitalleşmemiz, marka hikayelerimizin oluşması ve bunları dünyaya duyurmamız gerekiyor. Sektörün tüm paydaşlarıyla birlikte bu konularda başarılı olmak için çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bursa bu konuda çok istekli. Eminim çalıştayımızın sonuçlarıyla çok güzel şeyler ortaya çıkacak. 2024 yılında bu vizyonla Bursa'da e-ticaret 2-3 katına çıkacaktır." ifadelerini kullandı.

"Geleneksel ticaretin dışında da bir dünya var"

E-Ticaret ve Dijitalleşme Konsey Başkan Yardımcısı Barış Sülün, "Sektörümüze ve şehrimize e-ticaret konusunda elimizden gelen desteği vermek için bir araya geldik. Desteğimizi her zaman hissettireceğiz. Başkanımız İbrahim Burkay'ın vizyonuyla ortaya çıkan 'Payitaht Çarşı Projesi'nde de çarşı esnafının dijitalleşmesiyle ilgili adımlar attık. Sektördeki bu işi bilenleri çarşı esnafımızla bir araya getirerek onlara geleneksel ticaretin dışında da bir dünya olduğunu daha detaylı gösterebilmek adına faaliyetler gerçekleştireceğiz. Bir sonraki çalıştayımızda hep birlikte bu çalışmaların sonuçlarıyla ilgili bilgilendirmeleri aktaracağız." dedi.

Bursa Uludağ Üniversitesi Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Müdür Yardımcısı Ebru Yeniman Yıldırım ise 4 ana başlığın ele alındığı çalıştayda sektörün, özelden kamuya, sivil toplum kuruluşlarından üniversitelere kadar tüm paydaşlarının bir araya geldiğini çok verimli bilgilerin birbirine aktarıldığı muhteşem bir organizasyona imza atıldığını söyledi. - BURSA