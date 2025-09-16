E-Ticaret Sektöründe İstihdam Açığı Kritik Seviyede

E-ticaret sektöründe 750 bin kişilik istihdam açığının kritik seviyeye ulaştığını belirten BirFatura'nın CEO'su İbrahim Bayır, çözümün eğitimden geçtiğini söyledi. Bayır, Milli Eğitim Bakanlığı'nın e-ticaret liseleri kurarak gençleri lise çağında sektöre hazırlaması gerektiğini ifade etti.

Türkiye'de son yıllarda hızlı bir büyüme gösteren e-ticaret sektörü, lojistik, dijital pazarlama, yazılım ve veri analizi gibi alanlarda nitelikli iş gücü ihtiyacı doğurdu. BirFatura'nın CEO'su İbrahim Bayır, bu açığın giderilememesi halinde sektörün büyüme potansiyelini kaybetme riskiyle karşı karşıya kalacağını vurguladı. Bayır, yaptığı açıklamada e-ticaret için üniversite eğitiminin geç bir başlangıç olduğunu belirterek, "E-ticaretin gerektirdiği beceriler, teorik bilginin ötesine geçiyor. Operasyonel süreçlerin yönetimi, müşteri ilişkileri, depo ve kargo yönetimi gibi pratik konular lise çağında öğrenilmeli" dedi.

E-ticaret liselerinin gençlere erken uzmanlaşma imkanı sunacağını dile getiren Bayır, öğrencilerin üniversiteye gitmeden mesleki donanım kazanabileceğini, staj ve işbaşı eğitimlerle depo yönetimi, paketleme ve kargo takibi gibi pratik beceriler edinebileceğini söyledi. Bayır, böylece lise mezunlarının doğrudan sektörde çalışabileceğini veya kendi e-ticaret girişimlerini kurabileceğini ifade etti. Sektördeki istihdam açığının kapatılmaması durumunda siparişlerde gecikme, artan iade oranları ve müşteri memnuniyetsizliği gibi operasyonel aksaklıkların yaşanabileceğini belirten Bayır, nitelikli iş gücü eksikliğinin firmaların yeni teknolojilere uyum sağlamasını da zorlaştıracağını kaydetti. Bu durumun hem uluslararası rekabette geri kalmaya hem de ülke ekonomisinin büyüme hızında düşüşe yol açabileceğini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığı'na 'e-ticaret liseleri' için çağrıda bulunan Bayır, özel sektörün de sürece destek vermesi gerektiğini ifade ederek, "E-ticaret firmaları, okullara mentorluk desteği sağlamalı, staj imkanları sunmalı ve müfredatın oluşturulmasında rol oynamalı. Bu sorun ancak kamu ve özel sektör iş birliğiyle çözülebilir. E-ticaret, artık bir kariyer seçeneği. Bu gerçeği kabul ederek, gençlerimizi bu alana erkenden hazırlamalıyız. E-ticaret liseleri, bu stratejik hamlenin en önemli adımı olacaktır" diye konuştu. - İSTANBUL