E-İhracat Zirvesi Yarın Başlıyor

Ticaret Bakanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenecek E-İhracat Zirvesi yarın Ankara'da başlıyor. Zirvede e-ihracatın geleceği, trendleri, pazar yeri seçimi, e-ticaret satış kanalları, marka stratejileri gibi konular ele alınacak. Ayrıca, e-ihracat yapmak isteyen katılımcılar için başarı hikayeleri paylaşılacak.

Ticaret Bakanlığı himayesinde ATO Congresium'da düzenlenecek E- İhracat Zirvesi yarın Ankara'da başlıyor.

Bakanlıktan açıklamasında, Türkiye'nin üretim gücünü yurt dışına açma vizyonuyla katma değerli ihracatın arttırılmasına yönelik önemli adımlar atılmaya devam edildiği kaydedildi.

Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) ve Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri (OAİB) organizasyonuyla 8- 10 Kasım'da ATO Congresium'da gerçekleştirilecek zirvede e-ihracat tüm yönleriyle ele alınacak.

Bakan Yardımcısı Özgür Volkan Ağar'ın açılış konuşmasıyla başlayacak etkinliğin kapsamına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"E-ihracatın geleceği, trendleri, pazar yeri seçimi, e-ticaret satış kanalları, marka stratejileri, dijital pazarlama, lojistik ve daha birçok konuda sektörünün önde gelen konuşmacıları katılımcılarımızla bir araya gelecektir. E-ihracatın giderek büyüyen dünyasında firmaların başarılı bir şekilde yol almalarını sağlamak amacıyla düzenlenen, üst düzey yöneticilerinin katılacağı paneller ve sunumların yapılacağı etkinlikte aynı zamanda e-ihracat yapmak isteyen katılımcılar için başarı hikayeleri paylaşılarak motivasyonun arttırılması amaçlanmaktadır."