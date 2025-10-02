Düziçi'nde Çiftçilere Tarımsal Ekipman Dağıtımı

Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde, Kırsal Dezavantajlı Alanlar Kalkınma Projesi kapsamında çiftçilere tarımsal makine ve ekipman dağıtıldı.

Düziçi Kaymakamı Kadir Yurdagül'ün katılımıyla gerçekleştirilen törende, kırsal üretimin desteklenmesi ve tarımsal kalkınmanın teşvik edilmesi hedeflendi. Proje sayesinde çiftçilerin modern tarım ekipmanlarına erişiminin kolaylaştırılması ve üretim süreçlerinde verimliliğin artırılması amaçlanıyor.

Kaymakam Yurdagül, törende yaptığı konuşmada emeği geçen kurum ve kuruluşlara teşekkür ederek, "Yapılan bu dağıtımların ilçemiz Düziçi'nin tarımsal kalkınmasına önemli bir katkı sağlayacağına inanıyoruz. Çiftçilerimizin modern ekipmanlarla daha kolay, daha hızlı ve daha verimli üretim yapması, bölgemizin ekonomisine doğrudan yansıyacaktır. Tüm çiftçilerimize teslim edilen makine ve ekipmanların hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum" dedi.

Tören sonunda Kaymakam Yurdagül, üreticilere ihtiyaç duydukları modern tarım ekipmanlarının dağıtımını gerçekleştirdi. - OSMANİYE