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Düzce Üniversitesi’ne GES kurulacak

Düzce Üniversitesi’ne GES kurulacak
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Konuralp Yerleşkesi’nde kurulması planlanan ve Düzce Üniversitesi’nin en önemli enerji yatırımlarının başında gelen Güneş Enerjisi Santrali’nin (GES) ihalesi, 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Konuralp Yerleşkesi'nde kurulması planlanan ve Düzce Üniversitesi'nin en önemli enerji yatırımlarının başında gelen Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) ihalesi, 25 Eylül 2026 tarihinde gerçekleştirilecek.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Toplantı Salonu'nda düzenlenecek "Düzce Üniversitesine Ait Taşınmazın Üzerine Güneş Enerjisi Santrali Kurulması, İşletilmesi ve Süre Sonunda İdareye Devredilmesi İşi" ihalesi, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'nun 35/a maddesine göre Kapalı Teklif usulüyle yapılacak.

146 milyon 6 bin 425 TL proje bedelli, 4281,2 kWp / 3960 kWe kurulum gücüne sahip Güneş Enerjisi Santrali ihalesini kazanacak firma, 13 yıl santrali işletme hakkına sahip olacak ve süre sonunda Düzce Üniversitesi'ne devredecek. Sürdürülebilirlik alanında büyük bir kurumsal dönüşüme imza atan ve sürdürülebilirliği tüm faaliyetlerinin merkezine alan Düzce Üniversitesi, Güneş Enerjisi Santrali ile önemli bir yenilenebilir enerji altyapısına sahip olacak.

Enerji ihtiyacını yenilenebilir, çevreci ve kendi kaynaklarından karşılamaya yönelik büyük bir yatırımı hayata geçirecek Düzce Üniversitesi, daha yaşanabilir, dirençli ve sürdürülebilir bir gelecek için çalışmalarını kararlılıkla sürdürüyor.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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