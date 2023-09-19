Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'ne yeni atama

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'ne Murat Yıldız atandı. Görevine başlayan Yıldız, ziyaretçilerini kabul etti.

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Murat Yıldız göreve başladı.

Bolu Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerine devam eden Düzce Orman İşletme Müdürlüğü'ne Murat Yıldız atandı. Bolu Orman Bölge Müdürü Mahmut Şentürk ve Bölge Müdür Yardımcısı Yılmaz Yıldız, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü görevine atanan Murat Yıldız'ı makamında ziyaret ederek, görevinde başarılar diledi. - DÜZCE