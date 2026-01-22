Ticaret Bakanı Bolat, Düzce Valiliği ziyaretinde konuştu Açıklaması

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, "Düzce esnafı için de Halk Bankamızla, TESKOMB'la görüştük. İnşallah Düzce esnafı için de 100 milyon lira finans, kredi desteğini çok hızlı buraya ulaştıracağız." dedi.

Programı kapsamında kente gelen Bakan Bolat, Düzce Valiliğini ziyaret etti.

Vali Mehmet Makas, Belediye Başkanı Faruk Özlü, AK Parti İl Başkanı Hasan Şengüloğlu, MHP İl Başkanı İlhami Caboğlu, kent protokolü ve valilik personeli tarafından karşılanan Bolat, Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı.

Bolat, ziyarette yaptığı konuşmada, AK Parti'nin "Teşkilat Toplantıları" çerçevesinde genel başkan yardımcıları, MKYK üyeleri, milletvekilleri ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri olarak illeri ziyaret ettiklerini söyledi.

Başta valilikler olmak üzere belediye başkanlıkları, parti teşkilatı, ticaret ve sanayi odaları ile esnafla buluştuklarını belirten Bolat, onları dinlediklerini, yaptıkları çalışmaları paylaştıklarını kaydetti.

Bolat, Düzce'de de toplumun tüm kesimleriyle bir araya gelerek görüşlerini alacaklarını dile getirdi.

Düzce Valisi olarak atanan Mehmet Makas'a hayırlı olsun dileklerini ileten ve başarılı çalışmalarını Düzce'de de sergileyeceğine inandığını ifade eden Bolat, "Düzce'miz çok şanslı. Çok kıymetli Belediye Başkanı var. 5 yıl süreyle ülkemizde Sanayi ve Teknoloji Bakanı olarak hizmet etmiş Faruk Özlü Beyefendi, ikinci döneminde yaklaşık 7 yıldır Düzce'mize, Düzce halkına çok güzel hizmetler yapıyor." dedi.

Bolat, 1999 Marmara Depremi'nden sonra Düzce'nin yeniden kurulduğuna işaret ederek, "Sayın Cumhurbaşkanımızın göreve geldiği 3 Kasım 2002'den sonra kurmaylarıyla Marmara Depremi'nden zarar gören bütün vilayetlerimiz planlı, organize, modern şekilde yeniden kuruldu. Bu Düzce'ye de nasip oldu. Düzce hem tarımı, sanayisi, hizmetler sektörü hem de eğitim, üniversite, bilim merkezi olması ve taşımacılık projesi merkeziyle parlayan yıldız konumunda." diye konuştu.

Halkın hizmetinde olmaya devam ettiklerini vurgulayan Bolat, "Programın başında şu müjdeyi vermek istiyorum. Esnafımız için finansman desteği anlamında bütün imkanları zorlayarak esnafımızın gerek yatırım gerek işletme ihtiyaçları için finans desteği sağlıyoruz. Bunda da yüzde 50 sübvansiyonlu bu finans maliyeti hazinemiz tarafından üstleniliyor. Düzce esnafı için de Halk Bankamızla, TESKOMB'la (Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifleri Birlikleri Merkez Birliği) görüştük. İnşallah Düzce esnafı için de 100 milyon lira finans, kredi desteğini çok hızlı buraya ulaştıracağız. Esnafımız için hayırlı uğurlu olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.

Daha sonra AK Parti İl Başkanlığına geçen Bolat, İl Başkanı Hasan Şengüloğlu ve partililer tarafından karşılandı, partililerle görüştü.