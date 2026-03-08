Düzce'den 342 ton ihraç edildi

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin ihracat kalemine geçen yıl giren kedi köpek maması ihracatı bu yılda devam ediyor. Düzce'den iki ayda 342 ton kedi köpek maması ihracatı gerçekleşti.

Düzce'de ihracat kalemleri her geçen yıl artıyor. Düzce'de geçen yıl başlayan bu yılda hız kesmeden devam kedi köpek maması ihracatı devam ediyor.

Düzce Tarım ve Orman Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, dünyanın dört bir yanına ocak ayında 137 ton, şubat ayında ise 205 ton olmak üzere 342 ton kedi köpek maması ihracatı gerçekleşti. 2025 yılında ise toplam bin 574 ton 395 kilo kedi ve köpek maması ihraç edildi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı