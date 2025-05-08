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Düzce'den Avrupa'ya 11 Bin Ton İç Fındık İhracatı

Düzce'den Avrupa'ya 11 Bin Ton İç Fındık İhracatı
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Düzce'den yılın ilk dört ayında Avrupa Birliği ülkelerine 11 bin 71 ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye, dünya pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduruyor ve Düzce'deki fındık üretimi aileler tarafından sürdürülüyor.

DÜZCE (İHA) – Düzce'den yılın ilk 4 ayında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 11 bin 71 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındık ihracatında dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa Birliği ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık göndermeye devam ediyor. Fındık, Karadeniz Bölgesinde olduğunu gibi Düzce'de çok sayıda aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, ihracatta önemli bir yer tutan fındığa ilişkin verileri açıkladı. Verilere göre, bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında 3 bin 6 ton, mart ayında 2 bin 952 ton ve nisan ayında 2 bin 697 ton fındık ihraç edildi.

Düzce'de 2024 yılında toplam 20 bin 240 ton iç fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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