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Düzce'den yılın ilk yarısında AB ülkelerine 5 bin 981 ton fındık ihracatı

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Düzce'den yılın ilk yarısında Avrupa Birliği ülkelerine 5 bin 981 ton iç fındık satışı yapıldı. İhracatın büyük kısmını işlenmiş iç fındık oluştururken, ocak-haziran döneminde en yüksek satış nisanda gerçekleşti.

Düzce'den yılın ilk yarısında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 5 bin 981 ton iç fındık satışı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünün tarımsal faaliyet verilerine ilişkin açıklamada, ülkede fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin ocak-haziran aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu belirtildi.

Önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü kaydedilen açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026, martta 957, nisanda 1667, mayısta 839 ve haziranda 681 ton olmak üzere toplam 5 bin 981 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirildi.

Açıklamada, bahçelerde gelecek sezon hazırlıklarının sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: AA / Ömer Ürer
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