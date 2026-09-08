Düzce'den AB ülkelerine 8 ayda 7 bin 199 ton iç fındık ihraç edildi

Düzce'den Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 8 ayda 7 bin 199 ton iç fındık satışı yapıldı.

Tarım ve Orman İl Müdürlüğünden yapılan açıklamada, "yeşil altın" olarak bilinen fındık mahsulünün yeni sezon hasadının devam ettiği belirtildi.

Ülkenin fındık üretimi ve ihracatında önemli yere sahip Düzce'nin, ocak-ağustos aylarında dış satımının büyük bölümünü işlenmiş iç fındığın oluşturduğu aktarılan açıklamada, önceki yılın mahsulünün halen iç ve dış pazarda yoğun işlem gördüğü kaydedildi.

Açıklamada, ocakta 811, şubatta 1026, martta 957, nisanda 1667, mayısta 839, haziranda 681, temmuzda 693 ve ağustosta 525 ton olmak üzere toplam 7 bin 199 ton iç fındığın AB ülkelerine ihraç edildiği bildirildi.

Kaynak: AA