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Düzce'den AB Ülkelerine 5 Bin 422 Ton Fındık İhracı

Düzce'den AB Ülkelerine 5 Bin 422 Ton Fındık İhracı
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Düzce'den ocak ve şubat aylarında Avrupa Birliği ülkelerine toplam 5 bin 422 ton iç fındık ihraç edildi. Türkiye, dünya fındık pazarının yüzde 70'ini elinde bulunduruyor ve Düzce'de bu alanda önemli bir üretim merkezi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'den ocak ve şubat aylarında Avrupa Birliği (AB) ülkelerine 5 bin 422 ton iç fındık ihraç edildi.

Fındıkta dünya pazarının yüzde 70'ini elinde tutan Türkiye, başta Avrupa ülkeleri olmak üzere dünyanın birçok ülkesine fındık ihraç etmeyi sürdürüyor. Üretiminde ve ihracatında dünyada 1. sırada olduğumuz fındık, Türkiye'de olduğunu gibi Düzce'de çok sayıda aile tarafından üretiliyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ihracatta önemli bir yer tutan fındık verilerini açıkladı. Verilere göre bu yıl ocak ayında 2 bin 416 ton, şubat ayında ise 3 bin 6 ton fındık ihraç edildi.

Düzce'den 2024 yılında ise 20 bin 240 ton fındık ihracatı gerçekleşmişti. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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