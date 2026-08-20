Düzce'de küçükbaş hayvancılığa mobil yıkama ve kırkım makinesi desteği

Düzce'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi, yetiştiricilerin iş yükünün azaltılması ve hayvan sağlığı ile refahının artırılması amacıyla hayata geçirilen Küçükbaş Hayvancılık Altyapısının Güçlendirilmesi Projesi kapsamında mobil küçükbaş hayvan yıkama makinesi ile kırkım makinelerinin teslim töreni gerçekleştirildi.

Düzce Valiliği himayelerinde, İl Özel İdaresi ile Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğinde yürütülen proje kapsamında; Düzce İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliğine 1 adet mobil küçükbaş hayvan yıkama makinesi ile yetiştiricilerin kullanımına sunulmak üzere 40 adet kırkım makinesi temin edildi. Projenin toplam bütçesi 584 bin TL olurken, 492 bin TL İl Özel İdaresi, 92 bin TL ise birlik ve yetiştirici katkısı olarak karşılandı.

Programda konuşan Düzce Milletvekili Ayşe Keşir, Düzce'nin fındık ve ormancılıkla öne çıkan bir il olmasının yanı sıra son yıllarda hayvancılığın geliştirilmesine yönelik önemli projelerin de hayata geçirildiğini belirtti. Özellikle gençlerin tarımsal ve hayvansal üretime yönelmesinin önemine dikkat çeken Keşir, üreticilerin işini kolaylaştıran ve verimliliği artıran desteklerin kırsal kalkınma açısından önemli olduğunu ifade etti.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun ise tarım ve hayvancılığın farklı alanlarında üreticilere yönelik desteklerin sürdüğünü belirterek, küçükbaş hayvancılığa yönelik gerçekleştirilen ekipman desteğinin sektör açısından önemli olduğunu söyledi.

İl Müdürü Uzun, Düzce genelinde 263 küçükbaş hayvancılık işletmesinde yaklaşık 20 bin küçükbaş hayvan bulunduğunu ve yıllık yaklaşık 150 ton küçükbaş hayvan eti üretimi gerçekleştirildiğini ifade etti.

Mobil küçükbaş hayvan yıkama makinesinin özellikle dış parazitlerle ve parazit kaynaklı hastalıklarla mücadelede kullanılacağını belirten Uzun, kırkım makinelerinin ise yetiştiricilerin iş yükünü azaltacağını kaydetti. Uzun, "Dağıtılan kırkım makineleri ve küçükbaş hayvan yıkama makinesi sektörümüz açısından önemli ve kıymetli. Hastalıkların azaltılması ve verimliliğin artırılması bakımından önemli bir projeyi hayata geçiriyoruz" dedi.

Düzce İl Genel Meclis Başkanı Fazlı Koç, İl Özel İdaresinin yalnızca yol ve su gibi altyapı hizmetleriyle değil, kırsalda üretimin geliştirilmesine yönelik projelerle de üreticilerin yanında olduğunu ifade etti. Küçükbaş hayvancılığa yönelik ekipman desteğinin sahadan gelen yetiştirici talepleri doğrultusunda geliştirildiğini belirten Koç, Düzce İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle üreticilerin ihtiyaçlarına yönelik projelerin hayata geçirildiğini söyledi.

Düzce İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Nuri Çelik de tarım ve hayvancılığın üretim, kırsal kalkınma ve gıda arz güvenliğinin temel unsurları arasında yer aldığını belirterek, küçükbaş hayvancılığın kırsal üretimin sürdürülebilirliği açısından önemli bir yere sahip olduğunu ifade etti. İl Özel İdaresi olarak ilgili kurum ve kuruluşlarla iş birliği içerisinde üreticilerin imkanlarını geliştiren ve iş yükünü azaltan projeleri desteklemeye devam ettiklerini belirten Çelik, kırkım makinelerinin işlemlerin daha hızlı ve uygun şartlarda gerçekleştirilmesine, mobil yıkama makinesinin ise dış parazitlerle daha etkin, hızlı ve kontrollü mücadele edilmesine katkı sağlayacağını kaydetti.

Düzce İli Damızlık Koyun-Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı İsmail Keleş ise temin edilen mobil yıkama ve kırkım makinelerinin yetiştiricilerin iş gücünü azaltacağını, zaman ve maliyet açısından önemli katkılar sağlayacağını belirtti. Ekipmanların hayvan refahının artırılması ve sürü yönetiminin geliştirilmesine de katkı sunacağını ifade eden Keleş, projeye destek veren kurum ve kuruluşlara teşekkür etti.

2010 yılında kurulan ve 95 üyesiyle faaliyetlerini sürdüren birliğin, yetiştiricilerin sorunlarının çözülmesi, üretim maliyetlerinin azaltılması ve Düzce'de küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi amacıyla çalışmalarını sürdüreceğini belirten Keleş, teslim edilen ekipmanların tüm yetiştiricilere hayırlı ve bereketli olmasını diledi.

Proje ile küçükbaş işletmelerinde dış parazitlerle mücadelede daha pratik, hızlı ve ekonomik çözümlerin uygulanması; dış parazit kaynaklı hastalıkların, verim kayıplarının ve kuzu ölümlerinin azaltılması; et, süt ve döl veriminin artırılması ile ilaçların doğru dozda ve homojen uygulanarak gereksiz ilaç kullanımının ve çevresel risklerin azaltılması hedefleniyor.

Program, proje kapsamında temin edilen mobil küçükbaş hayvan yıkama makinesi ile kırkım makinelerinin üreticilere takdim edilmesinin ardından gerçekleştirilen toplu fotoğraf çekimiyle sona erdi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı