Düzce'de konut satışı düştü

Düzce'de 2025 yılı kasım ayında bir öncesi yıl kasım ayına göre konut satışı düştü.

Düzce'de konut satışı geçen yıla göre düşüş gösterdi. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan açıklamaya göre Düzce'de 2025 yılı kasım ayında 799 konut satıldığı bildirildi. 2024 kasım ayında ise toplam 869, 2023 yılı kasım ayında ise 581 konut satışı gerçekleştiği öğrenildi. - DÜZCE