Düzce'de KOBİ'lerin Yeşil Dönüşümü İçin Tanıtım Yapıldı

Düzce'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tanıtım yapıldı. KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin'in konuşmacı olarak katıldığı toplantıya çok sayıda KOBİ üyesi katıldı. Şahin, güneş enerjisi yatırımları ve döngüsel ekonomi konularında destek sağlanacağını belirtti.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de küçük ve orta ölçekli işletmelerin yeşil dönüşümünü verimli bir şekilde gerçekleştirmelerine katkı sağlamak amacıyla tanıtım yapıldı.

Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'nda gerçekleştirilen tanıtım toplantısına KOSGEB Düzce İl Müdürü Necdet Yaşar Şahin konuşmacı olarak katılırken, çok sayıda KOBİ statüsündeki Düzce Ticaret ve Sanayi Odası üyesi katılım sağladı.

Yeşil Sanayi Destek Programı, KOSGEB'in diğer hizmetleri hakkında katılımcılara bilgiler aktaran İl Müdürü Şahin, üyelerin program hakkındaki sorularını da yanıtladı.

Şahin, sanayi KOBİ'lerinin güneş enerjisi yatırımlarının desteklenmesi proje teklif çağrısı ile küçük ve orta ölçekli işletmelerin güneş enerjisi yatırımlarına 14 milyon TL'ye kadar. Sanayide temiz ve döngüsel ekonomi proje teklif çağrısı ile de enerji, su ve hammadde verimliliği, sürdürülebilir ve iklime dayanıklı atık geri dönüşümü, endüstriyel simbiyoz ve döngüsel ekonomi konu başlıklarında hazırlayacakları projelere 4 milyon TL'ye kadar destek sağlanacağını ifade etti. - DÜZCE