Düzce'de File Sistemi ile Fındık Hasadı

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun, Aydınpınar köyünde 12,5 dekar alanda file sistemi ile hasat yapan üretici Ercan İlhan'ın bahçesini ziyaret etti.

Düzce'de 750 bin dekar alanın yaklaşık 632 bin dekar alanında Fındık üretimi yapılmakta olup; Fındık yetiştiriciliğinde en yüksek girdi maliyetlerin başında hasat işlemi gelmekte. Bölgede Fındık yetiştiriciliği yapılan 0-250 ve 250-500 rakım alanlarda üreticilerin genellikle daldan elle toplayarak hasat işlemini gerçekleştirdiği, karışık olarak tesis edilen bahçelerde, farklı dönemlerde hasat olgunluğuna ulaşan Fındıklar aynı anda hasat edilmesi, önemli derecede randıman ve kalite kayıplarına neden olmaktadır.

Düzce'de üreticilerin artan işçilik maliyetlerinin azaltılması amacıyla, fileyle hasadı tercih etmeleri, daldan toplanılan fındıklarda meydana gelen randıman kayıplarının önüne geçerek birim alandaki girdi maliyetlerinin düşmesine yardımcı olacak. Fileli sistem ile üreticilerin fındık altı yabancı ot temizliği maliyetleri de önemli ölçüde düşmüş olacak. Fileli sisteme geçilmesi durumunda, dalda olgunlaşan fındığın dalları silkelemek suretiyle fileden toplanılması, daldan elle hasat esnasında meydana gelebilecek gelecek yılın sürgün ve gözlerinin de zarar görmesinin önüne geçilmiş olacak. Olgunlaşmış fındık ya kendiliğinden ya da dalları silkeleme yoluyla yere düşürülerek hasat edilmesi, tamamen içini doldurmuş olacağından fındığın randımanı oldukça yüksek olmakta. Fındığın yerden toplaması, daldan toplamaya göre en az 2-3 randıman avantaj sağladığı, özellikle ihracata giden ürünün pazar kalitesinin korunmuş olacak.

Fındıkta file ile hasadın hasatta işçi maliyeti noktasında avantaj sağladığını ifade eden İl Müdürü Esra Uzun "Daldan elle hasat edilen bahçelerde dekarda 8-10 işçi maliyeti oluşurken, üretici yerden fileli sistem ile 1 dekar alandaki fındığı 2 ya da 3 işçi ile bir günde toplayabilecek" dedi.

Ercan İlhan'ın bahçesini gezen İl Müdürü Uzun, bölgede örnek bir üretim yaptığı için kendisini tebrik ederek, diğer üreticilere de bu sistemin örnek olmasını, tüm üreticilere 2024 yılı üretim sezonunun bol ve bereketli geçmesini temenni etti. - DÜZCE