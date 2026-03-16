Düzce'de araç sayısı 163 bine yaklaştı

Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat 2026 sonu itibarıyla 162 bin 957 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de en çok araç otomobilden sonra motosiklet oldu. Araç türlerine göre ise 74 bin 669 otomobil, 3 bin 32 minibüs, bin 564 otobüs, 21 bin 304 kamyonet, 5 bin 839 kamyon, 41 bin 202 motosiklet, 14 bin 730 traktör, 617 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde ise; Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 643 bin 598, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 437 bin 67, Bolu'da 157 bin 776 ve Yalova ilinde ise 100 bin 593 oldu.

Ülkemizde şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Antalya'da kaymakamlık binasında silah sesleri! Özel harekat devrede

Kaymakamlıkta silah sesleri! Özel harekat devrede
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Saç örme videosu ile gündeme gelen hemşire, Amedspor maçında kendinden geçti

Bu kadını tanıyabildiniz mi? Amedspor maçında kendinden geçti
İran'da İsrail ve ABD adına casusluk faaliyetinde bulunan 500 kişi tutuklandı

Savaş sürerken ABD ve İsrail'e ağır darbe! Yüzlerce kişiyi yakaladılar
Türkiye'nin dev şirketi resmen iflas etti

Türkiye'nin dev şirketi iflas etti
15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...

15 kez ceza yiyen sürücüden akılalmaz sözler: Cezaevine girerim ama...
Rap dünyasını sarsan iddianame: Blok3 ve yapımcısına şok suçlama

Blok3 ve yapımcısına şok suçlama
Veliaht Prens'ten Trump'a İran tavsiyesi: Yılanın başını kesin

Savaş sürerken Veliaht Prens'ten Trump'a skandal tavsiye