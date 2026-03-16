Düzce'de araç sayısı 163 bine yaklaştı

Düzce'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Şubat 2026 sonu itibarıyla 162 bin 957 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilerine göre trafiğe kayıtlı araç sayısı her geçen ay artarak devam ediyor. Düzce'de en çok araç otomobilden sonra motosiklet oldu. Araç türlerine göre ise 74 bin 669 otomobil, 3 bin 32 minibüs, bin 564 otobüs, 21 bin 304 kamyonet, 5 bin 839 kamyon, 41 bin 202 motosiklet, 14 bin 730 traktör, 617 özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Doğu Marmara Bölgesinde ise; Kocaeli'de trafiğe kayıtlı araç sayısı 643 bin 598, Sakarya'da trafiğe kayıtlı araç sayısı 437 bin 67, Bolu'da 157 bin 776 ve Yalova ilinde ise 100 bin 593 oldu.

Ülkemizde şubat ayında 121 bin 791 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı açıklandı. - DÜZCE

