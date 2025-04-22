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Düzce'de Araç Sayısı 151 Bin 603 Oldu

Düzce'de Araç Sayısı 151 Bin 603 Oldu
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2025 yılı Mart ayı verilerine göre Düzce'de toplam motorlu kara taşıtı sayısı 151 bin 603 olarak belirlendi. Türkiye geneli ise 195 bin 682 yeni taşıta kaydedildi.

DÜZCE(İHA) – Düzce'de açıklanan motorlu kara taşıtları 2025 yılı Mart ayı verilerine göre kent genelinde toplam araç sayısı 151 bin 603 oldu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2025 yılı Mart ayı motorlu kara taşıtları verisini açıkladı. Mart ayında Türkiye genelinde 195 bin 682 adet taşıtın trafiğe kaydı yapıldığı bildirildi. Düzce'de yaşayan kişi sayısı 412 bin 344 kişi olurken, kent genelinde bulunan toplam araç sayısı da 151 bin 603 olarak açıklandı.

Düzce'de araçların cinsine göre dağılımı da şöyle gerçekleşti: Otomobil 70 bin 167, minibüs 2 bin 863, otobüs bin 535, kamyonet 20 bin 702, kamyon 5 bin 648, motosiklet 35 bin 744, özel amaçlı 550 ve traktör sayısı da 14 bin 394 adet olarak belirlendi. - DÜZCE

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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