Düzce'de Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi Destekleniyor

DÜZCE(İHA) – Düzce'de Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi dahilinde önemli destekler yapılıyor.

Düzce İl Tarım ve Orman Müdürü Esra Uzun Kuşaçması Köyünde bulunan manda işletmesini ziyaret etti. Yapılan ziyarette manda işletmesi hakkında bilgi alan Esra Uzun Düzce'de örnek manda işletmesi vasfını taşıyan işletme yetkililerine teşekkür etti.

Esra Uzun Düzce'de manda sayısının artmasını hedeflediklerini belirterek "Düzce'de yürütülmekte olan Anadolu Mandasının Halk Elinde Islahı Projesi üyesi ve bugün ilimizde yüksek verim elde etmek amacıyla ıslah özellikleri iyileştirilmiş hayvanları en ileri yöntemlerle bakıp besleyerek verimli hayvancılık örneği gösteren işletme 410 manda ile faaliyet yürütmekte. Bu hayvanlardan müdürlüğümüzden onaylı et ve süt mamulleri üretilerek, sofralarımızda sağlıklı ve kaliteli hayvansal ürün bulundurulması noktasında önemli katkılar sağlanmaktadır. Müdürlük olarak Düzce'deki manda işletmesi ve hayvan sayısının artmasını hedeflemekteyiz" dedi.

Manda yetiştiriciliğine proje başlangıcından bu güne kadar 10,5 milyon TL destek verildiğini işaret eden İl Müdürü Uzun, "Düzce'de 2011 yılında sözleşmesi imzalanan Halk Elinde Anadolu Mandası Islahı Ülkesel Projesi 2012 yılından itibaren yürütülmekte. Proje dahilinde mandaların verim özelliklerinin arttırılması, damızlıkçı işletmelerin kurulması ve manda ıslahı organizasyonunun sağlanması gibi çalışmalar yapılmaktadır. Proje faaliyetleri ile elde edilen veriler Manda Yıldızı isimli sisteme kayıt edilmektedir. İlimizde 3 bin adet manda bulunmakta. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülmekte ve desteklenmekte olan projeyle 2022 yılında 63 yetiştiricinin bin 230 baş mandası için toplam 1 milyon 711 bin 800 TL proje katkı bedeli ödemesi gerçekleşmiştir. Proje başlangıcından itibaren verilen destek tutarı 10,5 Milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca ıslah projesi haricinde 2022 yılı için dişi manda desteklemesinde 98 manda işletmesine bin 555 manda için toplam 777 bin 500 TL ve malak desteklemesinde 87 yetiştiriciye 420 baş malak için toplam 210 bin TL destekleme işlemi gerçekleştirilmiştir" ifadelerinde bulundu. - DÜZCE