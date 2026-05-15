Dünya Çiftçiler Günü'nde üreticilere tohum desteği

Düzce'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nde 70 üreticiye 17 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu dağıtıldı. Vali Makas, nöbetleşe ekim sistemiyle sürdürülebilir tarım ve hayvancılığa katkı sağlanacağını belirtti.

DÜZCE (İHA) – Düzce'de 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kapsamında düzenlenen programda, tarımsal üretimi desteklemek amacıyla 70 üreticiye 17 bin 500 kilogram yem bitkisi tohumu desteği sağlandı.

Düzce Valisi Mehmet Makas ve AK Parti Düzce Milletvekili Ayşe Keşir ile protokol üyeleri ve çiftçilerin katılımıyla gerçekleştirilen tohum dağıtım programında, kentin tarımsal potansiyeline dikkat çekildi. Vali Makas, Düzce'nin sahip olduğu ekolojik yapı sayesinde yılda iki ürün alınabildiğini ve bunun üreticiler için avantaj olduğunu vurguladı. Tarımsal Üretim Planlaması kapsamında uygulanacak nöbetleşe ekim sistemine değinen Makas, çiftçilerin ilk ürün olarak yem bitkisi yetiştirip, ardından ikinci ürün olarak mısır üretimine devam edebileceğini belirtti. Vali Makas, bu uygulamanın hem sürdürülebilir tarıma katkı sağlayacağını hem de hayvancılık sektörünün kaba yem ihtiyacını karşılayacağını ifade etti.

Konuşmaların ardından program kapsamında Düzce genelinde faaliyet gösteren 70 üreticiye, toplam bin 165 dekar tarım alanında toprakla buluşturulmak üzere 17 bin 500 kilogram dörtlü karışım yem bitkisi tohumu dağıtıldı. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Yorumlar (3)

Haber Yorumlarıİlknur Açılır:

allah devletimize zeval vermesin çiftçimizin her zaman yanında oluyor inşallah daha da artar bu destekler

Haber YorumlarıAbdullah Arif Yasan:

bunların hepsi tiyatro amk tohumdağıt bakalım kac kılo gidiyo ama hırsızlar 10 katını çalıyo burda, bunun cezası agır olmalı caydırıcı sekılde hapis

Haber YorumlarıSelma Araç:

valla iyimiş destek işte böle olmalı çitçiye sahip çıkıyolar

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

