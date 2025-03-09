Düzce'de 17 Köyde Kura Çekimi ile Hak Sahipleri Belirlendi

Düzce Orman İşletme Müdürlüğü ORKÖY faaliyetleri kapsamında 2025 yılı programında yer alan ve daha önce belirlenmiş olan toplam 17 köyde, hak sahiplerinin belirlenmesi için kura çekimi gerçekleştirildi.

2025 yılı programı kapsamında Düzce ili, Altunköy, Aybaşı, Çamlıca, Çamlısu, Yeniyurt, Muratbey, Sarıçökek, Yeşiltepe, Yayla, Hasanlar, D. Hasambey, Çiftlik, Çamoluk, Fındıklı, Harmankaya, Güven ve Fındıklı Aksu köylerinin olduğu toplam 17 köyde bulunan köylülere dış cephe mantolama, güneş enerjisinden elektrik üretimi, süt sığırcılığı ve fenni arıcılık kredisi olmak üzere 127 orman köylüsü için hak sahipliliği kura çekimi ve bilgilendirme toplantıları düzenlendi.

İşletme Müdürlüğünce; İşletme Müdür Yardımcısı Cihan Erkaan ve ilgili Orman İşletme Şeflerinden oluşturulan komisyon tarafından, orman köylerine verilecek olan dış cephe mantolama, güneş enerjisinden elektrik üretimi, süt sığırcılığı ve fenni arıcılık kredileri hakkında orman köylüleri sağlanan kolaylıklar ve süreç hakkında bilgilendirmeler yapılarak gerçekleştirilen kura çekimleriyle hak sahipleri belirlendi. - DÜZCE