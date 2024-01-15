Düzce Belediyesi, Katı Atık İşleme Tesisi ile Enerji Üretimine Katkı Sağlıyor

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2023 yılında Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde 105 bin ton atık bertaraf edildiğini, 8 bin 900 megawat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle Düzce'de vahşi çöp depolama devri sona erdi ve çöpten enerji üretildi. Belediye tarafından 2021 yılında hizmete sunulan ve aralıksız şekilde çalışan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi 2023 yılında da Düzce'nin çöpünün katma değer haline getirilmesine katkı sağladı.

Temiz Şehir Düzce başlığı altında hem çevre hem halk sağlığı noktasında önemli adımlar atan ve tesisleşme ile toplanan çöplerin geri dönüştürülmesine ön ayak olan Düzce Belediyesi, son bir yıllık süreçte 87 bin ton civarında olan atık miktarı bu yıl yaklaşık 105 bin ton seviyesine çıktı. 5 Milyon 738 bin 500 metreküp biyogaz enerjisinin elde edildiği tesiste, 8 bin 900 megawat elektrik enerjisi üretimi de gerçekleştirildi.

Tesiste bir yılda ortaya çıkan tablo

Hazırlanan raporda tesisin kapasitesi ile ilgili ipuçları elde edilirken şu detaylara yer verildi: 3 Milyon 937 Bin 512 Kilogram CO2 salınımı engellendi. 175 Bin ağaç eşdeğeri kadar atmosferden CO2 tutuldu. 3 bin 548 hanenin ihtiyacına eşdeğer elektrik üretildi. 1 Milyon 266 bin 453 kilogram kömür kullanımına eşdeğer hava temizlendi. 2 bin 813 adet aracın trafikten çekilmesine eşdeğer hava temizlendi. - DÜZCE