Üye Girişi
Haberler

Düzce Belediyesi, Katı Atık İşleme Tesisi ile Enerji Üretimine Katkı Sağlıyor

Güncelleme:
Abone Ol

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2023 yılında Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde 105 bin ton atık bertaraf edildiğini, 8 bin 900 megawat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi. Belediye tarafından 2021 yılında hizmete sunulan ve aralıksız şekilde çalışan tesis, Düzce'nin çöpünün katma değer haline getirilmesine katkı sağlıyor.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, 2023 yılında Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisinde 105 bin ton atık bertaraf edildiğini, 8 bin 900 megawat elektrik enerjisi üretildiğini bildirdi

Belediye Başkanı Faruk Özlü'nün girişimleriyle Düzce'de vahşi çöp depolama devri sona erdi ve çöpten enerji üretildi. Belediye tarafından 2021 yılında hizmete sunulan ve aralıksız şekilde çalışan Katı Atık Ayrıştırma, İşleme ve Enerji Üretim Tesisi 2023 yılında da Düzce'nin çöpünün katma değer haline getirilmesine katkı sağladı.

Temiz Şehir Düzce başlığı altında hem çevre hem halk sağlığı noktasında önemli adımlar atan ve tesisleşme ile toplanan çöplerin geri dönüştürülmesine ön ayak olan Düzce Belediyesi, son bir yıllık süreçte 87 bin ton civarında olan atık miktarı bu yıl yaklaşık 105 bin ton seviyesine çıktı. 5 Milyon 738 bin 500 metreküp biyogaz enerjisinin elde edildiği tesiste, 8 bin 900 megawat elektrik enerjisi üretimi de gerçekleştirildi.

Tesiste bir yılda ortaya çıkan tablo

Hazırlanan raporda tesisin kapasitesi ile ilgili ipuçları elde edilirken şu detaylara yer verildi: 3 Milyon 937 Bin 512 Kilogram CO2 salınımı engellendi. 175 Bin ağaç eşdeğeri kadar atmosferden CO2 tutuldu. 3 bin 548 hanenin ihtiyacına eşdeğer elektrik üretildi. 1 Milyon 266 bin 453 kilogram kömür kullanımına eşdeğer hava temizlendi. 2 bin 813 adet aracın trafikten çekilmesine eşdeğer hava temizlendi. - DÜZCE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

Düzce Belediyesi Faruk Özlü Düzce Çevre Belediye Enerji Ekonomi Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

AK Parti Ankara adayı belli oldu mu? AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı kim oldu? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi oyuncuları kim? Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw filmi konusu, oyuncuları ve Hızlı ve Öfkeli: Hobbs ve Shaw özeti! AK Parti aday toplantısı ne zamana ertelendi? AK Parti adayları ne zaman açıklanacak, tarih belli oldu mu? Selahaddin Eyyubi canlı izle! TRT 1 Kudüs Fatihi Selahaddin Eyyubi 9. bölüm canlı yayın izleme linki! CANLI maç izle! TÜM MAÇLAR! Canlı şifresiz donmadan HD maç izle! 15 Ocak GÜNÜN MAÇLARI CANLI İZLE! Kızıl Goncalar yeni bölüm ne zaman? Kızıl Goncalar 3.bölüm ne zaman yayınlanacak? 16 Ocak 2024 Günlük Burç Yorumları: 16 Ocak Salı burç yorumları! AŞK, EVLİLİK, SAĞLIK, KARİYER burç yorumları! Yarın burçları neler bekliyor? Kızıl Goncalar bu akşam yok mu, neden yok? Kızıl Goncalar bitti mi? Memur emeklisine ek zam var mı? Emekli memura seyyanen zam yok mu? Ötüken Senger kimdir, nereli? MHP Kars adayı Ötüken Senger biyografisi! Ötüken Senger ne mezunu? Murat Aygen kimdir, nereli? MHP Elazığ adayı Murat Aygen biyografisi! Murat Aygen ne mezunu? Kerem Bürsin ve Serenay Sarıkaya barıştı mı? Serenay Sarıkaya Kerem Bürsin sevgili mi? Gelinim Mutfakta CANLI İZLE! 15 Ocak Gelinim Mutfakta yeni bölüm İZLE! Yusuf Ziya Günaydın kimdir, nereli? MHP Isparta belediye başkan adayı Yusuf Ziya Günaydın biyografisi! Yusuf Ziya Günaydın ne mezunu? MHP Kars belediye başkan adayı kimdir? SON DAKİKA! MHP Kars adayı açıklandı mı, kim oldu?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title