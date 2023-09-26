Düzce Belediyesi Aziziye Mahallesi'nde Modern Pazaryeri Yapımını Tamamladı

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan modern pazaryerinin pazarcı tezgahlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda tek tip olarak hazırlanan tezgahlar kısa süre içerisinde pazaryerindeki yerlerini alacak.

Düzce Belediyesi tarafından Aziziye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan modern pazaryerinin pazarcı tezgahlarının yapımı tüm hızıyla sürüyor. Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından devam eden çalışmalarda tek tip olarak hazırlanan tezgahlar kısa süre içerisinde pazaryerindeki yerlerini alacak.

Düzce Belediyesi Başkanı Dr. Faruk Özlü öncülüğünde kente modern bir görünüm kazandırmak açısından hayata geçirilen projelerden biri olan ve geçtiğimiz aylarda inşa çalışmaları tamamlanan Aziziye Mahallesi modern pazaryerinin tezgahları yapılıyor.

Hem esnafların hem de vatandaşların modern, nezih ve sağlıklı şekilde alışverişlerini yapabilmelerine yönelik kendisine has mimari ile 5 bloktan oluşturulan 7 bin metrekarelik alanda hizmet verecek pazaryerinde esnafların yerlerinin belirlenmesinin ardından düzenleme çalışmaları hız kazandı.

Destek Hizmetleri Müdürlüğü, bu yönde pazaryeri esnafının rahat ve sağlıklı kullanımı için tezgahların üretimine başladı. Tek tip olarak üretilen, 1,5 metre eninde ve 4,5 metre uzunluğundaki tezgahların üstü ahşap olarak hazırlanırken kenar kısımlarının ise kapalı olması sağlandı.

Üretimi devam eden tezgahlardan toplam 190 adet yapacak olan müdürlük, üretimin tamamlanmasının ardından pazaryerine yerleştirme işlemine başlayacak. - DÜZCE