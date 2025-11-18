Haberler

Dünyanın Önemli Tarım Fuarı Growtech Antalya Başladı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Growtech Antalya, 36 ülkeden 725 firmanın katılımıyla 24. kez kapılarını açtı. Fuarda, tarım diplomasisi, inovasyon ve küresel trendler üzerine 23 oturum gerçekleştirilecek. Ziyaretçi sayısının 40 bini geçmesi hedefleniyor.

Dünyanın önemli tarım fuarlarından Growtech Antalya, 24'üncü kez sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

ANFAŞ Kongre ve Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilen fuara, 36 ülkeden 725 firma katıldı.

Growtech Antalya Tarım Fuarı koordinatörü Engin Er, gazetecilere, bu yıl gerek ülke gerekse firma sayısında en yüksek rakama ulaştıklarını söyledi.

Katılımcıların yüzde 45'inin yurt dışından olduğunu belirten Er, "Çin, 140 firmayla burada, Hindistan'dan gelen firma sayısı 30'u geçti. İspanya, Hollanda, Almanya, Kore, Japonya gibi dünyanın her noktasından gelen firmalar var. Sulama ve gübre firmaları ağırlıklı." dedi.

Ziyaretçi sayısında bu yıl yüzde 20'si yabancı olmak üzere 40 bini geçmeyi hedeflediklerini ifade eden Er, tarımın önemli ve asla ölmeyecek bir sektör olduğunu vurguladı.

Growtech'in sadece stantlardan oluşan bir etkinlik olmadığını anlatan Er, "4 gün boyunca 23 oturum olacak, 86 konuşmacı yer alacak. Bir kısmı yurt dışından gelen katılımcılar. Tarım Diplomasisi Paneli olacak. Hem Türkiye'de tarımdaki gelişmeler, Avrupa'da ve dünyada trend nereye gidiyor, bunların konuşulduğu bir ortam olacak." ifadelerini kullandı.

Fuarın önemli ölçüde ticaret hacmi oluşturduğuna işaret eden Er, organizasyonda yıllık sipariş alan ve yeni ürünlerini duyuran firmaların olduğunu belirtti.

Er, fuarın sektöre önemli bir fırsat sunduğunu, uzun soluklu işbirliklerinin temellerinin atıldığını kaydetti.

Fuarda, "2050'de Tarım: Küresel Trendler ve Bölgesel Farklılıklar", "Tarım Teknolojileri ve İnovasyon" başta olmak üzere farklı başlıklarda oturumlar yapılacak.

Ayrıca, "Türk Devletlerinde Tarım Diplomasisi ve Ticareti", "Kazakistan-Özbekistan-Türkiye Arasında Tohum Ticareti ve Yatırım Fırsatları" ve "Uluslararası Tarım Diplomasisi" gibi uluslararası işbirliği ve ticaret fırsatlarını ele alan paneller düzenlenecek.

Fuar, 21 Kasım'a kadar açık kalacak.

Kaynak: AA / Hatice Özdemir Tosun - Ekonomi
DEM Parti'den Bahçeli'nin 'İmralı'ya giderim' sözlerine ilk yorum

DEM Parti'den Bahçeli'nin "İmralı'ya giderim" sözlerine ilk yorum
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Altın fiyatları sert düştü, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi

Altın sert çakıldı, İslam Memiş'ten 2026 yılı için tahmin geldi
Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu: Rezil ettiler

Ankara'da tabela akımını başlatan genç kız ilk kez konuştu
Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez karşılaştı

Seda Sayan müstakbel geliniyle ilk kez bir araya geldi
Galatasaray'da ayrılık! Okan Buruk genç isme 'Güle güle' dedi

Çuvalla para verilen isme "Güle güle" dedi
Halil Umut Meler'in kararları Dünya Kupası Elemeleri'ne damga vurdu

Dünya Kupası Elemeleri'ne yakından tanıdığımız hakem damga vurdu
Eşine ütüyle vurduktan sonra çocuklarını da darbetti

Eşine ütüyle vurup çocuklarını da darbetti
Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş

Mbappe ve PSG arasında 663 milyon euroluk savaş
Yasak aşk cinayeti! İç çamaşırıyla kaçarken yakalayıp öldürdü

Evde uygunsuz halde bastı, iç çamaşırıyla kaçarken yakaladı
İbrahim Tatlıses'in yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı

Yılbaşı sahnesinden kazanacağı ücret ortaya çıktı
Ekvador'da otobüs kazası: 21 ölü, 40 yaralı

Kontrolden çıkan otobüs kaza yaptı: 21 ölü
Tartıştığı arkadaşını arabada silahla vurdu

Tartışma kanlı bitti! Arkadaşını arabada silahla vurdu
Acun Ilıcalı ikinci kez dede oldu

Ilıcalı ailesinden sürpriz haber! İkinci kez dede oldu
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.