Dünyanın En Büyük Enerji Gemisi Ege Denizi'ne Doğru Yol Aldı

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Çanakkale Boğazı'ndan geçen 500 megavat kapasiteye sahip 'Karadeniz Powership Orhan Ali Khan', Nara Burnu'nu döndükten sonra Ege Denizi'ne gitmek üzere yola çıktı. Gemiye, boğaz geçişi sırasında güvenlik amacıyla römorkör eşlik etti.

ÇANAKKALE Boğazı'ndan geçen, 500 megavatlık elektrik üretim kapasitesine sahip, 289 metre uzunluğundaki 'Karadeniz Powership Orhan Ali Khan', Ege Denizi'ne doğru yol aldı.

Kocaeli'nden Mısır'a giden, 289 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğindeki enerji gemisi Nara Burnu'nu döndükten sonra saat 10.30 sıralarında Çanakkale önlerine ulaştı. 500 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle dünyanın en büyük enerji gemileri arasında yer aldığı belirtilen gemi, Nara Burnu'nu döndükten sonra Ege Denizi'ne doğru yol aldı. Geminin boğazı geçişi sırasında güvenlik gerekçesiyle Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne (KEGM) bağlı römorkör eşlik etti.

Haber-Kamera: Nazif Cemhan ŞEN/ ÇANAKKALE,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi
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