Dünyanın En Büyük Elektrik Üreten Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti

Dünyanın En Büyük Elektrik Üreten Gemisi Çanakkale Boğazı'ndan Geçti
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Kocaeli'den Mısır'a gitmek üzere yola çıkan 'Karadeniz Powership Orhan Ali Khan' isimli dev enerji gemisi, Çanakkale Boğazı'ndan geçti. 500 megavatlık kapasitesi ile dikkat çeken gemi, Türk enerji gemi şirketi Karpowership'e ait.

Dünyanın en büyük elektrik üreten gemilerinden olan 'Karadeniz Powership Orhan Ali Khan', Çanakkale Boğazı'ndan geçti.

Kocaeli'den Mısır'a gitmek üzere yola çıkan 'Karadeniz Powership Orhan Ali Khan' isimli gemi, Çanakkale Boğazı'ndan geçiş yaptı. Devasa boyutları ve enerji kapasitesiyle dikkat çeken gemi, boğazdan geçişi sırasında vatandaşların ilgisini çekti. Türk enerji gemi şirketi Karpowership'in elektrik üreten gemi filosundaki gemi, dünyanın en büyük gemileri arasında gösteriliyor.

Enerji gemisi, 289 metre uzunluğunda, 45 metre genişliğe sahip ve 21 adet bacası mevcut. 500 megavatlık elektrik üretim kapasitesiyle ise dünyanın en büyük enerji gemileri arasında yer alıyor. Gemi, sıvılaştırılmış doğal gaz veya sıvı yakıtlardan elektrik üretimi yapıp, ülke elektrik şebekesine bağlantı yapabiliyor. Enerji gemisi, 57.416 net tonnage (NT), 93.251 groston (GRT) ve 172.517 deadweight ton (DWT) ağırlığıyla açık denizlerde büyük ölçekli enerji desteği sağlayabiliyor. - ÇANAKKALE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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