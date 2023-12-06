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Dünyaca ünlü mimar Norman Foster, Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 projesini inceledi

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Limak İnşaat tarafından yapımı süren Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 (T2) binasını tasarlayan Norman Foster, projenin şantiyesini ziyaret etti.

Yapımını Limak İnşaat'ın üstlendiği Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 (T2) binasını tasarlayan dünyaca ünlü mimar Norman Robert Foster, yapımı devam eden projeyi yerinde inceledi.

Dünyanın önde gelen mimarlarından olan, Almanya'da Reichstag'ın restorasyonunu yapan, İngiltere Wembley Stadyumu, Hong Kong Uluslararası Havalimanı gibi dünyaca ünlü mimari projelere imza atan Norman Robert Foster, tasarladığı Kuveyt Uluslararası Havalimanı Terminal 2 (T2) binasının şantiyesini ziyaret etti.

Limak İnşaat tarafından yapımı süren projeyi, İngiliz mimarlık firması Foster + Partners'ı temsilen ziyaret eden Norman Foster; havalimanı tasarımında küresel çapta önemli bir aşama olarak değerlendirilen projenin uygulama aşamaları hakkında bilgilendirildi.

"MODERN VE ÖRNEK TEŞKİL EDECEK BİR PROJE ÜZERİNDE ÇALIŞIYORUZ"

Limak İnşaat Yönetim Kurulu Üyesi Feyiz Genç, İngiliz şirketin ülkedeki 3 büyük projesinden biri olan inşaatla ilgili olarak, "Norman Foster'ı şantiyemizde ağırlamaktan büyük bir onur duyduk. Foster, kavramsal tasarımlarının hayata geçişini görmekten duyduğu heyecanı bizlerle paylaştı. Bu süreçte gösterilen özveri ve takım çalışmasına dair minnettarlığını da ifade etti. Anlamlı ziyaret, Limak'ın inşaat alanındaki uzmanlığıyla Foster + Partners'ın yenilikçi mimari yaklaşımındaki kusursuz uyumu vurguluyor. Birlikte Kuveyt için modern ve örnek teşkil edecek bir proje üzerinde çalışıyoruz. Yapı, dünyanın en sıcak hava şartlarına dayanacak şekilde tasarlanmış yerel malzemelerin karışımından inşa ediliyor."

KUVEYT'İN HAVACILIK ALTYAPISININ GÜÇLENDİRİLMESİNE KATKI SAĞLAYACAK

İnşaatı süren; çevre dostu ve sürdürülebilirlik kriterlerine uygun tasarlanarak LEED Gold sertifikası alması hedeflenen terminal, sahip olduğu özgün üç ayaklı plan ve parabolik çatı tasarımı sayesinde estetikle işlevselliği birleştiriyor. Terminal binasının yanı sıra otopark, hizmet binaları ve yolların inşasını içeren kompleks, tamamlandığında Kuveyt'in havacılık altyapısının güçlendirilmesine ve sürdürülebilir gelişimine katkı sağlayacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

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