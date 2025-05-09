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Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu

Dünyaca ünlü JPMorgan bankası altın fiyatı için ezber bozan tahminde bulundu
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JPMorgan, küresel ekonomik görünümde iyimser senaryolar geçerli olsa dahi, altının önümüzdeki yıl 4.000 dolar seviyesine ulaşabileceğini öngörüyor. Bankanın Küresel Yatırım Stratejisi Başkanı Grace Peters'a göre, büyümeyle birlikte altının yükselişi çelişkili değil, aksine mevcut jeopolitik ve parasal zeminde mümkün.

JPMorgan'a göre, altın olumlu global büyüme senaryosunda bile gelecek yaza kadar ons başına 4,000 doları görebilir. Bloomberg TV'ye konuşan JPMorgan Yatırım Stratejisi Global Başkanı Grace Peters, ABD ve küresel GSYİH'nin önümüzdeki 12 ay boyunca büyümesini sürdürmesi halinde bile, altının ons fiyatının 4.000 dolara ulaşabileceğini belirtti. Bu tahmin, altının geleneksel "güvenli liman" rolünden öteye geçerek, enflasyona karşı koruma ve portföy çeşitliliği açısından da önem kazandığı bir döneme işaret ediyor. Peters, farklı bölgelerin ve para birimlerinin piyasalar üzerindeki etkisine dikkat çekerek, bu değişkenlerin yatırım kararlarında belirleyici rol oynadığını vurguladı.

S&P 500 YÜKSEKLERDE: RİSK İŞTAHI GÜÇLÜ

Piyasalar yalnızca altınla sınırlı değil. Peters'a göre, S&P 500 endeksi tarihi zirvesine %3–4 mesafede seyrediyor. Bu seviye, risk iştahının sürdüğüne dair güçlü bir sinyal olarak okunuyor. Çin ile sürdürülen ticaret ilişkilerinin ABD açısından vergi baskılarını hafifletici etkisi olduğunu belirten uzman, bu yapının hem şirket kârlarını destekleyeceğini hem de küresel ekonomik momentumun devamını sağlayabileceğini dile getirdi.

ABD EKONOMİSİ YAPISAL MI DÖNGÜSEL Mİ BÜYÜYOR?

Peters, ekonomik tabloyu değerlendirirken sadece ABD verilerine odaklanmanın yanıltıcı olabileceğini ifade etti. Küresel dengelerdeki değişimlerin arka planını da hesaba katmak gerektiğini söyleyen JPMorgan yöneticisi, ABD'nin uyguladığı ekonomik politikaların "geçici bir döngü mü, yoksa kalıcı yapısal dönüşümler mi yarattığı" sorusunun şu anda en kritik tartışma başlıklarından biri olduğunu belirtti.

Abdurrahman Yazıcı
Abdurrahman Yazıcı
Haberler.com - Ekonomi
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