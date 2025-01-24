Dünya Varlık orta vadede 12 milyar liralık tahsilat hedefliyor

Dünya Varlık Yönetim AŞ Genel Müdürü Nida Çetin, "Yüzde 65 seviyesinde halen devam eden düzeltilmiş FAVÖK marjımızı aynı seviyelerde korumaya devam edebileceğimizi öngörüyoruz. 3-4 yıllık hedeflerimizi gerçekleştirip orta vadede yılda 12 milyar liralık tahsilat yapan bir şirket haline gelmeyi öngörüyoruz." dedi.

İnfo Yatırım Menkul Değerler AŞ liderliğinde 38,44 TL sabit fiyatla halka arzı gerçekleştirilen Dünya Varlık Yönetim AŞ'de 22 Ocak'ta başlayan talep toplama bugün sona eriyor.

Bankalar ve finansal kuruluşların alacak portföylerine yatırım yapan ve tahsilat süreçlerini yöneten şirketin hisselerinin yüzde 70'i yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 20'si yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 10'u ise yurt dışı kurumsal yatırımcılara tahsis edilmiş durumda.

Dünya Varlık Yönetim AŞ'nin halka arz gelirinin yüzde 70'i tahsili gecikmiş alacak alımında, yüzde 30'u ise muhtelif finansal borçların ödenmesinde kullanılacak.

Nida Çetin, AA muhabirine yaptığı değerlendirmede, Dünya Varlık Yönetim AŞ olarak ilk kurulan varlık yönetimi şirketlerinden biri konumunda bulunduklarını belirterek, 17 yıldır sektörde faaliyet gösterdiklerini ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumunun (BDDK) gözetim ve denetim altında bir şirket olduklarını söyledi.

Finansal borçların yeniden yapılandırılmasındaki uzmanlıklarını hatırlatan Çetin, "İş hacmimiz, çalışan sayımız ve arasında Avrupa İmar ve Kalkınma Bankasının (EBRD) bulunduğu güçlü uluslararası ortaklarımızla birlikte sektörün öncüsü konumundayız. 2008-2019 yılları arasında gerçekleşen şirket devirleri sebebiyle geçmişte LBT Varlık, Turkasset Varlık, Hayat Varlık isimleriyle de faaliyet gösterdik. 2019 yılından itibaren ise Dünya Varlık Yönetimi AŞ olarak faaliyetlerimize devam ediyoruz." açıklamasını yaptı.

Çetin, Dünya Varlık olarak bankaların ve finans kuruluşlarının verdiği kredilerden ödenmeyenleri devraldıklarını dile getirerek, "Borçluları finansal özgürlüğe kavuşturuyoruz. Sloganımız bu." ifadelerini kullandı.

Kişilere finansal itibarlarını geri kazandırdıklarını kaydeden Çetin, "Temel amacımız bu. Bu süreç aslında giderek önem kazanıyor geçtiğimiz yıllara kıyasla. Dijitalleşen hizmetler, devlet ve özel sektörün veri entegrasyonu ya da paylaşımıyla sağladığı çeşitli hizmetler ve işlemler sebebiyle artık kişilerin finansal sistemde yarattıkları ayak izlerini tekrar düzeltmeleri giderek de önemli hale geliyor." diye konuştu.

"Çözdüğümüz alacakların yüzde 80'ini tamamen sulh yoluyla, borçlularımızla anlaşma yaparak çözdük"

İnsanlar birçok sebeple borçlarını ödeyemez duruma gelebildiğini belirten Nida Çetin, "Sağlık sorunu olabiliyor, iş kaybı olabiliyor, finansal bilgi eksikliği nedeniyle borcunu yönetemeyebiliyor, borç sarmalına girebiliyor. Harcamalarla gelirlerini dengeleyemeyebiliyor. Ticari zorluklar gibi birçok nedenle ödemesi gerekirken aksamalar olabiliyor." ifadelerini kullandı.

Çetin, borçlu için en uygun ödeme şeklinin ne olacağını, dinleyerek ve anlayarak belirlemeye çalıştıklarını kaydederek, "Dolayısıyla içinde bulunduğu durumu ve ödeme gücünü dikkate almaya çalışıyoruz. Temel amacımız bu iletişimimizde. Buna göre de uygun bir ödeme planı ve ödeme seçeneği belirliyoruz borçlumuza." dedi.

Belli sıkıntılar nedeniyle ödeme zorluğu yaşamış kişileri onlara uygun seçenekler sunarak tekrar finansal sisteme geri kazandırdıklarına dikkati çeken Çetin, "Bütün bunların sonucunda çok gurur duyduğumuz bir veriyi de paylaşmak isterim. Biz şimdiye kadar çözdüğümüz alacakların yüzde 80'ini tamamen sulh yoluyla, borçlularımızla anlaşma yaparak çözdük. Hukuki yöntemlerle değil. Çok büyük bir oran. Dolayısıyla da borçlularımızı huzurla bizlim ile iletişime davet ediyoruz." şeklinde konuştu.

"5,6 milyar liralık toplam aktif büyüklüğüne sahibiz"

Nida Çetin, 30 Eylül 2024 itibarıyla şirketin mali verilerini açıkladıklarını anımsatarak, "Şu anda açık ara sektörün lideri olduğumuzu görebiliyorsunuz. Toplam aktif net krediler ve öz kaynak büyüklükleri açısından sektörün lideriyiz. 5,6 milyar liralık toplam aktif büyüklüğüne sahibiz ve yüzde 19 pazar payına tekabül ediyor bu." açıklamasını yaptı.

Şirketin net kredi büyüklüğünün 5,3 milyar lira olduğuna işaret eden Çetin, şunları kaydetti:

"Bu da sektörde yüzde 24'lük pazar payına denk geliyor. Öz varlıklarımız 2,5 milyar lira. Yine sektördeki en büyük öz varlığa sahip şirketiz. Biz aslında büyüklüğün ötesinde verimlilikte çok ciddi varlık yönetim sektöründe diğer rakiplerimizden ayrılışan bir şirketiz. Net faiz, amortisman ve vergi öncesi karı (FAVÖK) marjımıza baktığımızda, yani operasyon giderlerimizi tahsilatlarımızdan düştüğümüzde yüzde 65'lik bir seviyeyle faaliyet gösteriyoruz. Bu, sektör ortalamasının aşağı yukarı 10 puan kadar üzerinde. Çok ciddi bir altyapı farklılığını operasyonel verimliğe dönüştürmüş durumdayız."

Son 12 aylık net karlarını 912 milyon lira olarak gerçekleştirmeyi başardıklarına ve dengeli risk yönetimi yaptıklarına değinen Çetin, şunları aktardı:

"Bankalara benzer bir şekilde, sermaye yeterliliğini gözetir gibi biz de risklerimizi risk limitleriyle yönetiyoruz. Sektörümüzde ilk ve tekiz diyebilirim. Bu yaklaşım itibarıyla ve en iyi dünya uygulama örneklerini de hem ürün olarak müşteriye yaklaşımda hem de içerideki kullandığımız teknoloji açısından kullanmak üzere şirketimize katıyoruz. Bu yönde ayrışıyoruz diyebilirim."

"Yatırımcılarımızın da bu süreçten pay almasını arzu ediyoruz"

Nida Çetin, kredilerin gayrisafi yurtiçi hasılaya oranının artmasını beklediklerini kaydederek, paralelinde bankacılıkta tahsili gecikmiş alacak (TGA) oranlarının artışını beklediklerini aktardı.

Çetin, sektörlerinde bankaların önemli miktarda arz sağladığını ve TGA oranları yükseldiğinde bankaların da daha fazla satışa geleceğini hatırlatarak, "Bizim sektörümüze dönük olarak beklentimiz bu. Dolayısıyla halka arzla ilgili beklentimiz bu sayede sağlayacağımız sermaye girişiyle gelecek olan bankacılığın önemli satış hacmine ciddi şekilde yatırım yaparak bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirebilmek. Aslında uzun vadeli bir yatırım perspektifimiz var hem portföylerimizi hem aktiflerimizi 5 ile 10 yıl arası perspektifte yönetiyoruz bankalardan satın aldığımız. Dolayısıyla, önümüzdeki en az üç yıl boyunca bankalardan satışa gelecek olan bu büyüme evresinden yatırımcılarımızın da pay almasını arzu ediyoruz." yorumunda bulundu.

"Gelecek sene 3,9 milyar liralık yeni yatırım yapmayı hedefliyoruz"

Nida Çetin, halka arz gelirlerini bankacılık sektörünün yapmasını bekledikleri tahsili gecikmiş alacak portföyü satışlarına yatırımda kullanmayı planladıklarını kaydetti.

İzahnamede, yüzde 70'i yapılacak olan tahsili gecikmiş alacak portföylerine yatırım ve yüzde 30'u da borç geri ödeme olarak belirttiklerini vurgulayan Çetin, şunları aktardı:

"Esasen temel yaklaşımımız yüzde 100'ünü tahsili gecikmiş alacak portföylerine yönlendirmek. Ancak zaman zaman piyasalarda belli çalkantılar olabiliyor. Mesela pandemi dönemini. Bir dönem bankalar hiçbir tahsili gecikmiş portföyü satışa sunmadı uzunca bir süre. Böyle bir ihtimale karşılık biz taahhüdümüzü ikiye bölerek 70-30 olarak ifade ettik ama bankalardan gelecek yeterli miktarda satış arzı olursa biz de kaynakları artan oranda TGA portföyü yatırımına yönlendirmeyi arzu ediyoruz."

2025 yılında tahsili gecikmiş alacak satış hacmine ilişkin bir öngörüyle yola çıktıklarını vurgulayan Çetin, enflasyon ve faizlerin düşüşüne bağlı olarak yaptıkları projeksiyonlar da gerçekleşirse gelecek sene 3,9 milyar liralık yeni yatırım yapmayı hedeflediklerine dikkati çekti.

Fiyat tespiti raporlarındaki tahminlere paralel şekilde bu koşullar altında tahsilatlarını yüzde 45 artışla 4,5 milyar lira seviyesine kadar taşıyabileceklerini öngördüklerini dile getiren Çetin, "Yüzde 65 seviyesinde halen devam eden düzeltilmiş FAVÖK marjımızı da aynı seviyelerde korumaya devam edebileceğimizi öngörüyoruz. Biz, 3-4 yıllık hedeflerimizi gerçekleştirip orta vadede yılda 12 milyar liralık tahsilat yapan bir şirket haline gelmeyi öngörüyoruz." dedi.