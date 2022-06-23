Dünya sağlık turizmi fuarı Hestourex 2022 kapılarını açtı

İlk kez 2017 yılında Antalya'da gerçekleştirilen Dünya Sağlık Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex'in 4'üncüsü kardeş ülke Azerbaycan'da kapılarını açtı. Gerek Türkiye gerekse Azerbaycan'dan önemli isimlerin katıldığı fuarda turizm acenteleriyle, otel ve hastane yöneticileri buluştu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun himayelerinde ilk kez 2017 yılında Antalya'da düzenlenen Dünya Sağlık, Spor ve Alternatif Turizm Kongre ve Fuarı Hestourex, sağlık ve spor merkezleri, farklı turizm dallarının temsilcileri ile dünyanın dört bir yanından gelen seyahat acentelerini bir araya getirmişti. Elde ettiği başarı sayesinde 2018 ve 2019 yıllarında Cumhurbaşkanlığı himayelerinde gerçekleştirilen Hestourex, stant fuarcılığının yanı sıra bilimsel kongreler, ikili görüşmeler ve yerinde görme fırsatı sunun ender etkinlikler arasında yerini aldı. Tüm dünyayı etkileyen korona virüs pandemisi nedeniyle iki yıl ertelenmek zorunda kalan Hestourex, bu süreçte birçok ülkeden ev sahipliği için teklifler aldı. Kardeş ülke Azerbaycan ile yapılan görüşmeler doğrultusunda başkent Bakü'de düzenlenmesine karar verilen Hestourex Fuarı, Kristal Hall'de ziyaretçilerine kapılarını açtı.

"İki devlet tek millet"

Hestourex'in ülkemizin sağlık turizmindeki potansiyelini dünyaya açmak olduğunu belirten Aktüel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, "Fuarın ilk iki gününde stant ziyaretleri ve ikili görüşmelerin yanı sıra özel programlar yer almaktadır. İki devlet tek millet söyleminin ne kadar gerçek olduğunu gösteren tüm Azerbaycanlı kardeşlerimize teşekkür ediyorum. Hestourex'in ilk yurt dışı organizasyonunun kardeş ülke başkenti Azerbaycan olması bizim için ayrı bir mutluluk olmuştur. Fuarımızın tüm sağlık turizmi paydaşlarına hayırlı olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

Korona virüs salgının sağlık sektörünün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gösterdiğini belirten Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Raşat Bahat, özel sağlık kuruluşlarının Türkiye'deki pozitif etkisinden bahsetti.

Turizmin sadece deniz, kum, güneş ve tarihten ibaret olmadığının altını çizen Azerbaycan Devlet Turizm Acentliğin Aparat Rehberi Kenan Kasımzade, sağlık turizminin bu anlamda büyük bir ivme kazandığını söyledi. Hestourex'e ev sahipliği yapmaktan büyük bir mutluluk duyduklarını ifade eden Kasımzade, sağlık turizmiyle ilgili Türkiye ile işbirliği yapmaya devam edeceklerini söyledi.

Açılış törenine Aktüel Expo Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Okan Kaya, Özel Hastaneler ve Sağlık Kuruluşları Derneği Başkanı Raşat Bahat, Azerbaycan Devlet Turizm Acentliğin Aparat Rehberi Kenan Kasımzade, Türkiye Hizmet İhracatçıları Birliği Genel Sekreteri Fatih Özer, Azerbaycan Hamkarlar İttifakları Konfederasyonu Başkanı Ebil Ağasiyev, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Daire Başkanı Nuhi Çelikkaya, Sahipkarlar Konfederasyonu Başkanı Vugar Zeynalov, Ticaret Bakanlığı Uluslararası Hizmet Ticareti Genel Müdürü Alperen Kaçar, Cumhurbaşkanlık Proje Yönetim Müdürü Ali Murat Önder ile sağlık kuruluşu temsilcileri ve seyahat acenteleri katıldı.

Fuar konuşmaların ardından protokol üyeleri ve ziyaretçilerin kurdeleyi kesmesiyle kapılarını açtı. 23-26 Haziran tarihlerinde ziyaretçilerini ağırlayacak olan Hestourex 2022 çerçevesinde seyahat acenteleriyle katılımcı kuruluşların temsilcileri bir araya gelerek iş anlaşmalarına imza atacak. - BAKÜ

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi