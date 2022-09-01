Dünya ona hayran! Romanya, 18 adet Bayraktar TB2 almak için 300 milyon doları gözden çıkardı

Yerli ve milli üretim olan İHA ve SİHA'lara yabancı ülkelerden talep her geçen gün artıyor. Romanya Savunma Bakanlığı'nın 18 Bayraktar TB2 almak için 300 milyon doları gözden çıkardığı iddia edildi. Mevzuat onayı alınması durumunda SİHA alımı için BAYKAR ile görüşmelere başlanacağı aktarıldı.