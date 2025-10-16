Haberler

Dünya Gıda Günü'nde Gıda Hakkına Dikkat

Tekirdağ Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Aksoy, Dünya Gıda Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında gıdanın hayati önemine ve herkesin güvenli, besleyici gıdaya erişim hakkına vurgu yaptı.

İl Müdürü Aksoy açıklamasında, Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO) 1945 yılında kurulduğunu ve her yıl 16 Ekim'in Dünya Gıda Günü olarak kutlandığını hatırlatarak, bu yıl örgütün 80. kuruluş yıl dönümünü kutladığını belirtti. Aksoy, bu yılın temasının "El Ele, Daha İyi Bir Yaşam ve Daha İyi Bir Gelecek İçin Gıda Hakkı" olarak belirlendiğini ifade etti.

Açıklamasında gıda hakkının önemine vurgu yapan Aksoy, "Dünya çiftçileri, küresel nüfusu beslemeye yetecek kadar gıda üretmesine rağmen açlık hala devam ediyor. Çatışmalar, aşırı hava olayları ve ekonomik durgunluklar nedeniyle yaklaşık 783 milyon insan açlıkla karşı karşıya. Yetersiz beslenme milyonlarca insanın sağlığını olumsuz etkiliyor" dedi.

Aksoy, "Şu anda dünyamız gezegendeki herkesi beslemeye yetecek kadar yiyecek üretiyor. Ancak her yıl 1 milyar 300 milyon kilogram gıda kaybolmakta veya israf edilmektedir. Bu durum, gıda israfının azaltılması ve kaynakların adil paylaşımı konusunda hepimize sorumluluk yüklemektedir" ifadelerini kullandı.

Aksoy açıklamasını, "Dünya Gıda Günü'nüz kutlu olsun. El ele, daha iyi bir yaşam ve daha iyi bir gelecek için gıda hakkı" sözleriyle tamamladı. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi


