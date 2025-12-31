Dünya devinden şirketi batmaktan kurtaran Türk CEO'ya dudak uçuklatan prim

İngiliz devi Rolls-Royce, Türk CEO'su Tufan Erginbilgiç'in liderliğinde tarihi bir borsa başarısına imza attı. Şirketi "yanan bir platform" olarak devralan ve kısa sürede yeniden şahlandıran Erginbilgiç, bu performansının karşılığında İngiltere iş dünyası tarihinin en yüksek ödüllerinden birini almaya hazırlanıyor.

ŞİRKETTE RADİKAL DÖNÜŞÜMLERE GİTTİ

2023 yılının başında Rolls-Royce'un dümenine geçen Tufan Erginbilgiç, şirkette gerçekleştirdiği radikal dönüşümle hem yatırımcıların yüzünü güldürdü hem de kendi servetini katladı.

HAKEDİŞ 106 MİLYON STERLİNE YÜKSELDİ

2023'ün başında göreve gelen Erginbilgiç, ortağı olduğu özel sermaye şirketinden ayrılmasını teşvik etmek amacıyla Rolls-Royce tarafından kendisine işe alım paketi kapsamında 8.3 milyon hisse senedi verilmişti. O dönem 1 sterlin olan hisse, bugün 12 sterline dayandı. Bu ödülün tam olarak Erginbilgiç'e verilmesi halinde değeri yaklaşık 106 milyon sterlin olacak. Erginbilgiç, bu ödülü 2027 ve 2028'de iki dilimde almaya hak kazanacak.

ŞİRKET ONUNLA PİYASADA UÇUŞA GEÇTİ

Erginbilgiç göreve geldiğinde Rolls-Royce hisseleri, pandeminin havacılık sektöründeki yıkıcı etkisi ve operasyonel sorunlar nedeniyle 1 sterlinin altında seyrediyordu. Türk yöneticinin uyguladığı sert ama verim odaklı strateji meyvelerini verdi. Şirketin hisse değeri yaklaşık 12 kat artarak 1 sterlinden 11.49 sterline fırladı. Piyasa Değeri, 97 milyar sterline ulaşarak, BP ve Barclays gibi devleri geride bıraktı.

SERT ADIMLARLA FİRMAYI BATMAKTAN KURTARDI

Erginbilgiç, Rolls-Royce'u devraldığında şirket rüşvet davaları ve motor arızalarıyla boğuşuyordu. Türk CEO, sert ve yerinde adımlar attı. Fiyatlandırma disipliniyle, sivil havacılık motorlarında daha güçlü bir kar marjı hedefledi. Savunma sanayine yöneldi. Küresel hava yolculuğundaki toparlanma, motor talebini artırırken, artan savunma bütçeleri, zırhlı araçlardan nükleer denizaltılara bir dizi alanda Rolls-Royce'un askeri motorlarına ve güç sistemlerine olan ilgiyi yeniden canlandırdı. Bu faktörler şirketin BP, BAE Systems, Barclays ve Rio Tinto gibi grupların piyasa değerini geçmesine yardımcı oldu. Şirkete nükleer vizyon getirerek, Kraliyet Donanması için geliştirilen teknolojiye dayalı küçük modüler reaktörleri (SMR) ticarileştirme hedefini koydu.