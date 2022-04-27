Dünya Bankası'nın altın tahmini yatırımcıları korkuttu: 2023'teki düşüş öncesi mütevazı yükseliş

Fed başkanlarının faiz artırım sürecine yönelik şahin açıklamaları ve dolar endeksinin 101 seviyesinin üstüne çıkması küresel altın fiyatlarında düşüş trendine neden oldu. Rusya Ukrayna Savaşı devam ederken, Putin'in İstanbul'daki barış müzakerelerine yönelik olumlu açıklamaları piyasaları baskıladı.

DÜŞÜŞLER GENELE YAYILDI

Küresel piyasalarda, merkez bankalarının para politikalarını beklenenden daha hızlı sıkılaştıracağına ilişkin endişeler ve Çin ile Avrupa'da büyümeye dair artan kaygılarla risk iştahı düşük seyretmeye devam ederken, hisse bazlı hareketlerin tetiklediği düşüşlerin genele yayılması dikkati çekiyor. Rusya-Ukrayna savaşı, Çin'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ABD Merkez Bankası (Fed) öncülüğünde hazırlanılan yüksek faiz ortamı başta olmak üzere, küresel enflasyon ve büyüme üzerinde riskleri artıran son dönem gelişmeleri yatırımcıları fiyatlamalar konusunda zorluyor.

DÜNYA BANKASI TAHMİNLERİNİ YAYINLADI

Dünya Bankası, enerji ve tarım emtiaları fiyat tahminlerini yayınladı. Doğu Avrupa'daki çatışmanın emtialar üzerinde en önemli etkiye sahip olacağını söyledi. Bankanın analistleri altın fiyatlarının 2023 yılında düşeceğini ifade ederken 2022 yılı altın tahmini için şu değerlendirmelerde bulundu:

"Altın fiyatlarının, 2023'te düşüş öncesi 2022 yılında mütevazı bir şekilde artması bekleniyor. AB ve Amerika Birleşik Devletleri'ndeki daha sıkı para politikasının ağırlığı Fed'in enflasyonist sorunları gidermek için agresif oran artışlarının altın fiyatlarını baskılaması bekleniyor.''

"FİYATLAR ÖNEMLİ ÖLÇÜDE DÜŞEBİLİR"

Raporda, "Uzun vadede altın fiyatları Rusya Merkez Bankası'nın politikalarından etkilenebilir ve eğer büyük altın satışlarına girerse fiyatlar önemli ölçüde düşebilir" denildi.

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