Dünya Bankası, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 büyümesini bekliyor

Dünya Bankası, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,9 ve gelecek yıl yüzde 4,4 büyümesinin öngörüldüğünü bildirdi.

Bankadan yapılan açıklamada, Çin Ekonomik Güncelleme raporunun "Reformları İlerletme, Beklentileri Güçlendirme" başlığıyla yayımlandığı belirtildi.

Çin ekonomisinin 2025 yılının üçüncü çeyreğinde sağlam ivmesini koruduğu belirtilen açıklamada, genişleyici maliye ve para politikalarının iç tüketim ve yatırımı desteklediği, gelişmekte olan ülkelerden gelen talebin ihracatı sürdürdüğü aktarıldı.

Açıklamada, hanehalkının ise zayıf işgücü piyasası ve düşen konut fiyatları nedeniyle harcamalarında temkinli davranmaya devam ettiği kaydedildi.

Yatırım büyümesinin üçüncü çeyrekte yavaşladığı belirtilen açıklamada, emlak sektöründeki düzenlemeler ve kar baskıları ile yerel yönetimlerin mali durumlarındaki sıkılaşma nedeniyle imalat ve altyapı yatırımlarındaki yavaşlamanın bunda etkili olduğu ifade edildi.

Açıklamada, Çin ekonomisinin 2025'te yüzde 4,9 ve 2026'da yüzde 4,4 büyümesinin tahmin edildiği belirtildi.

Dünya Bankasının ekim ayında yayımlanan Doğu Asya ve Pasifik Ekonomik Güncelleme Raporu'nda, Çin ekonomisinin bu yıl yüzde 4,8 ve gelecek yıl yüzde 4,2 büyümesi öngörülmüştü.

Ekonomik görünüme yönelik risklerin genel olarak dengeli olmaya devam ettiği belirtilen açıklamada, son mali önlemlerin, küresel ticaret politikasındaki istikrarla birlikte yatırım ve ihracatı desteklemesinin beklendiği aktarıldı.