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Dünya Bankası kesenin ağzını açtı

Dünya Bankası kesenin ağzını açtı
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Dünya Bankası, ekonomik durum ve gelişmeler ışığında yeni bir kredi kararı aldı. Banka, kredi verme kapasitesini artıracak ve alınan kredileri daha uygun fiyatlı hale getirecek finansal önlemleri duyurdu.

Dünya Bankasından yapılan açıklamada, asgari öz kaynak-kredi oranının yüzde 19'dan yüzde 18'e düşürüldüğü ve 30 milyar dolar daha fazla ek finansman sağlanacağı belirtildi. Hizmet verilen ülkelere daha iyi bir ortak olma çabasıyla, borçların daha kolay geri ödenebilmesi için bazı ücretlerin kaldırıldığı bildirilen açıklamada, küçük ülkelere verilen krediler için daha az ücret alınacağı ifade edildi. Açıklamada, bu adımlar bir araya geldiğinde, Dünya Bankası kredilerini almanın daha kolay, geri ödemenin daha ucuz olacağı vurgulandı.

150 MİLYAR DOLARDAN FAZLA EK KAYNAK

Dünya Bankasının önceki reformlarına da işaret edilen açıklamada, yeni adımların önceki reformlarla birleştiğinde 10 yıl içinde 150 milyar dolardan fazla ek finansmana olanak sağlayabileceği belirtildi. Açıklamada değerlendirmesine yer verilen Dünya Bankası Başkanı Ajay Banga, bu yeni finansal önlemlerin kredi verme kapasitelerini artıracağını kaydetti.

Haberler.com / Abdurrahman Yazıcı - Ekonomi

Uluslararası İlişkiler Dünya Bankası Ekonomi Finans Dünya Banka

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Yorumlar (2)

sade vatandaş:

Vay be bir zamanlar biri imfye dünya bankasına falan para veriyoruz diyordu neredeeeenn nereye.Neredeen nereye

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