Dünya Alzheimer Günü'nde 'Hafızanın Kırık Aynası' Podcast'i Yayınlandı

Abdi İbrahim Otsuka, Dünya Alzheimer Günü için hazırladığı, "Hafızanın Kırık Aynası: Demansın Kadın Yüzü" podcastini yayımladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Abdi İbrahim Otsuka'nın katkılarıyla hazırlanan podcast serisinin sunuculuğunu, yazar ve seslendirme sanatçısı Yekta Kopan üstlenirken, Psikiyatri Uzmanı Prof. Dr. Işın Baral Kulaksızoğlu demansın nedenlerini, hastanın ve bakım verenlerin bu süreçte neler yaşadıklarını aktardı.

Dünya genelinde milyonlarca kişiyi etkileyen ve bilişsel işlevlerde ilerleyici kayıplara yol açan önemli bir halk sağlığı sorunu olan demans hastalığında erken tanı ve uygun tedavi yaklaşımları hastaların yaşam kalitesini artırırken toplumsal farkındalığın güçlenmesi de hastalık sürecinin etkin şekilde yönetilmesine katkı sağlıyor.

Yalnızca hafıza ve bilişsel işlev kayıplarla sınırlı kalmayan hastalık, huysuzluk, huzursuzluk ve hırçınlık gibi davranışsal belirtilerle kendini gösterebiliyor. Bu semptomların erken dönemde tespit edilerek sağlık profesyonelleri tarafından tedavi planına dahil edilmesi hastalığın yönetimi önemli katkı sağlıyor.

Hastalık süreci sadece hastaları değil, bakım verenleri de etkileyebiliyor. Günlük yaşam aktivitelerinde bağımsızlığın azalması, sosyal ilişkilerin zayıflaması ve artan bakım ihtiyacı bakım verenlerin hem fiziksel hem de duygusal yükününün artmasına sebep oluyor.

Toplumsal roller nedeniyle çoğu zaman hem hasta hem de bakım veren konumunda bulunan kadınlar, daha fazla psikososyal yük taşıyor. Bu nedenle, bakım verenlere yönelik destek, hastalığın etkin şekilde yönetilmesinde önemli rol oynuyor.

Sadece bireyleri değil, aileleri ve toplumu da etkilen hastalık sürecinde, dayanışma, erken tanı, uygun tedavi ve bütüncül sağlık yaklaşımları önem taşıyor.