Haberler

Dün Türkiye'nin elektrik üretimi 815 bin 905, tüketimi 800 bin 810 megavatsaat oldu

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim 800 bin 810 megavatsaat oldu. Üretimde ilk sırayı yüzde 21,4 payla ithal kömür santralleri alırken, en yüksek tüketim 39 bin 66 megavatsaatle 20.00'de kaydedildi.

Türkiye'de dün günlük bazda 815 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 810 megavatsaat oldu.

Türkiye Elektrik İletim AŞ verilerine göre, saatlik bazda dün en yüksek elektrik tüketimi 39 bin 66 megavatsaatle 20.00'de, en düşük tüketim ise 29 bin 748 megavatsaatle 05.00'te gerçekleşti.

Günlük bazda dün 815 bin 905 megavatsaat elektrik üretildi, tüketim ise 800 bin 810 megavatsaat olarak kayıtlara geçti.

Üretimde ilk sırada yüzde 21,4 payla ithal kömür santralleri yer aldı. Bunu yüzde 19,6 ile barajlı hidroelektrik santralleri ve yüzde 15,9 ile güneş santralleri izledi.

Türkiye, dün 15 bin 404 megavatsaat elektrik ihracatı, 358 megavatsaat elektrik ithalatı yaptı.

Kaynak: AA
Cihangir’den ormana taşındı! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı

Cihangir’den ormana! Gonca Vuslateri yeni hayatını anlattı
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti

Türkiye’nin tekstil devi bugün kapanıyor! 73 yıllık hikaye bitti
İlk kez anne olacak İpek Karapınar doğum için gün sayıyor

Doğuma sayılı günler kala görüntülendi
Dolarda 18 ay sonra bir ilk

Dolarda 18 ay sonra bir ilk!
Trump'ın yeni gözdesi bugün göreve başlıyor: Harika bir iş çıkaracak

Dünyanın gözü iki dudağının arasında olacak! Bugün göreve başlıyor
Elon Musk’ın eski sevgilisi anlattı: Yıllarca korkuyla uyandım

Elon Musk’ın eski sevgilisi: Yıllarca her sabah korkuyla uyandım
Yurdun büyük bölümünde sağanak bekleniyor! Sıcaklıklar 6 dereceye kadar düşecek

Meteoroloji tarih vererek uyardı! Sağanak yağış geliyor
Eski gelinini görevden alabilir! Trump, 'Yazık olmuş' demekle yetindi

Eski gelini için tehlike çanları! Trump, "Yazık olmuş" demekle yetindi